Шампионът Левски София с първа победа за сезона

  1 ное 2025
Шампионът Левски София записа първа победа за новия сезон в efbet Супер Волей. След загубата от Нефтохимик на старта, тази вечер момчетата на Николай Желязков биха категорично у дома с 3:0 (25:18, 25:13, 25:19) в мач от втория кръг на първенството, игран пред едва около 200 зрители.

Така двата тима са с по 1 победа, 1 загуба и 3 точки във временното класиране. В следващия 3-и кръг Левски ще гостува на Дея спорт в Бургас, докато Пирин ще е домакин на другия бургаски тим Нефтохимик 2010. Срещите са съответно в събота (8 ноември) от 19,00 часа и в петък (7 ноември) от 19,30 часа.

Дебют за "сините" направи 16-годишният Мартин Татаров. Шампионите стартираха с преднина в първия гейм, след което продължиха да диктуват играта и без проблеми поведоха след 25:18. Доминацията на Левски бе пълна и във втората част и бяха още по-категорични - 25:13. Въпреки усилията на разложани в третия гейм, играчите на Николай Желязков затвориха мача след 25:19 и 3:0.

Най-резултатен за шампионите стана Тодор Скримов с 15 точки (1 блок, 4 аса, 45% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +12) за победата.

Но за Най-полезен играч (MVP) на мача беше обявен Лазар Бучков, който добави 13 точки (4 блока и 100% ефективност в атака! (9 от 9) - +10) за успеха.

За гостите от Пирин Мариян Наков бе единственият, който се представи на добро ниво и завърши с 13 точки (38% ефективност в атака).

ЛЕВСКИ СОФИЯ - ПИРИН (РАЗЛОГ) 3:0 (25:18, 25:13, 25:19)

ЛЕВСКИ: Стоил Палев 4, Юлиан Вайзиг 10, Тодор Скримов 15, Мартин Татаров 6, Лазар Бучков 13, Светослав Гоцев 4 - Дамян Колев-либеро (Димитър Добрев, Петко Петков)

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ

ПИРИН: Любомир Агонцев 1, Мариян Наков 13, Константин Манолев 3, Теодор Каменов 7, Костадин Козелов 3, Костадин Гаджанов 3 - Дафин Коцаков-либеро (Александър Стоянов 1, Вилиан Хаджиев 4, Любомир Златков 2)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

