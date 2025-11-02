Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА излиза за трета поредна победа

ЦСКА излиза за трета поредна победа

  • 2 ное 2025 | 07:48
  • 1755
  • 2
ЦСКА излиза за трета поредна победа
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Монтана

ЦСКА посреща Монтана в първия неделен мач от efbet Лига. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" ще започне с първия съдийски сигнал на Мартин Великов от Варна в 12:45 часа.

ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион
ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

"Армейците" се намират в подем, след като записаха ужасяващ старт под ръководството на Душан Керкез. В последните два шампионатни мача отборът на Христо Янев постигна две победи - труден успех с 1:0 срещу Добруджа на стадион "Дружба" и категорично 5:1 срещу Берое в столицата. След това дойде и успехът срещу Севлиево в турнира Sesame Купа на България, където "червените" започнаха силно, но в един момент сякаш намалиха оборотите и не успяха да регистрират изразителна победа срещу момчетата на Тодор Колев.

Титуляр на Монтана отпадна за ЦСКА
Титуляр на Монтана отпадна за ЦСКА

Същевременно Монтана търси себе си и играе на приливи и отливи, като тимът на бившия капитан на ЦСКА Анатоли Нанков няма победа в шампионата от малко повече от два месеца - на 29 август беше победен отборът на Добруджа на "Огоста" с 1:0. В последните си две срещи Монтана записа равенства - 1:1 срещу Берое под Аязмото и 1:1 срещу Арда (Кърджали) у дома. Светъл лъч дойде при успеха с 4:1 срещу Марек за Sesame Купа на България, но срещу ЦСКА мачът е от съвсем друго естество.

Нанков: Няма да излезем като обречени срещу ЦСКА
Нанков: Няма да излезем като обречени срещу ЦСКА

"Червените" нямат друга алтернатива пред себе си, като те имат да наваксват много точки, загубени в периода на Керкез и отдалечили сериозно тима от водещите позиции. Паралелно с това в клуба беше извършена промяна в последните дни, която се хареса на многобройните фенове на ЦСКА - Вангел Вангелов замени като изпълнителен директор Радослав Златков, а напредва и строителството на стадион "Българска армия". Междувременно привържениците на "армейците" се стягат за дербито с Левски.

ЦСКА с изцяло нов сайт с модерната технология на Senteca и Fans united
ЦСКА с изцяло нов сайт с модерната технология на Senteca и Fans united

ЦСКА - Монтана

Съдия: Мартин Великов
Начало: 12:45 часа
Стадион: "Васил Левски", София

