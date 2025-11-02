ЦСКА излиза за трета поредна победа

Слушай на живо: ЦСКА - Монтана

ЦСКА посреща Монтана в първия неделен мач от efbet Лига. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" ще започне с първия съдийски сигнал на Мартин Великов от Варна в 12:45 часа.

"Армейците" се намират в подем, след като записаха ужасяващ старт под ръководството на Душан Керкез. В последните два шампионатни мача отборът на Христо Янев постигна две победи - труден успех с 1:0 срещу Добруджа на стадион "Дружба" и категорично 5:1 срещу Берое в столицата. След това дойде и успехът срещу Севлиево в турнира Sesame Купа на България, където "червените" започнаха силно, но в един момент сякаш намалиха оборотите и не успяха да регистрират изразителна победа срещу момчетата на Тодор Колев.

Същевременно Монтана търси себе си и играе на приливи и отливи, като тимът на бившия капитан на ЦСКА Анатоли Нанков няма победа в шампионата от малко повече от два месеца - на 29 август беше победен отборът на Добруджа на "Огоста" с 1:0. В последните си две срещи Монтана записа равенства - 1:1 срещу Берое под Аязмото и 1:1 срещу Арда (Кърджали) у дома. Светъл лъч дойде при успеха с 4:1 срещу Марек за Sesame Купа на България, но срещу ЦСКА мачът е от съвсем друго естество.

"Червените" нямат друга алтернатива пред себе си, като те имат да наваксват много точки, загубени в периода на Керкез и отдалечили сериозно тима от водещите позиции. Паралелно с това в клуба беше извършена промяна в последните дни, която се хареса на многобройните фенове на ЦСКА - Вангел Вангелов замени като изпълнителен директор Радослав Златков, а напредва и строителството на стадион "Българска армия". Междувременно привържениците на "армейците" се стягат за дербито с Левски.

ЦСКА - Монтана

Съдия: Мартин Великов

Начало: 12:45 часа

Стадион: "Васил Левски", София