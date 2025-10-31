Нанков: Няма да излезем като обречени срещу ЦСКА

Анатоли Нанков, легенда на ЦСКА и настоящ треньор на Монтана, очаква с особено настроение двубоя срещу любимия си клуб в неделя. Опитният специалист подчерта, че макар уважението му към "червените" да е безспорно, сега мисли единствено за успеха на Монтана.

"Ще бъде тежък мач. ЦСКА разполага с качествени футболисти и неминуемо резултатите ще дойдат при тях. Но ние няма да излезем като обречени - ще се борим, ще опитаме да играем нашия футбол, защото всяка точка е ценна, особено навън", заяви Нанков пред "Мач Телеграф".

Наставникът разкри и притеснение около състоянието на звездата на тима - Филип Ежике, който може да пропусне срещата. "Филип е страхотно момче, впечатлява с развитието си. Не е случайно, че беше в Белгия и че сега отново има интерес към него", каза още треньорът.

Накрая Нанков изрази и благодарност към отбора си:

"Момчетата работят добре, влагат се максимално във всеки мач. Нашата цел е да играем достойно и да покажем характер - независимо срещу кого сме."