Титуляр на Монтана отпадна за ЦСКА

Един от титулярите на Монтана Важебах Сакор получи травма на една от последните тренировки и не успя да св възстанови за гостуването на ЦСКА в неделя. Трайно контузен е хърватският централен защитник Ариан Мършуля, Джоел Берхане пък бе повален от вирус и не замина за отбора за столицата. Добрата новина за старши треньора Анатоли Нанков е, че опитният нападател Иван Коконов вече е на сто процента възстановен и се завръща в групата за мача на Националния стадион "Васил Левски".

Групата на Монтана за мача с ЦСКА:



Вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;



Защитници: Никола Борисов, Костадин Илиев, Димитър Буров, Соломон Джеймс, Кристофър Ачеампонг, Давид Малембана;



Полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Томас Азеведо, Илиас Илиадис, Владислав Цеков, Филип Ежике, Петър Атанасов, Иван Коконов, Борис Димитров, Витиньо, Калоян Стрински, Ибрахим Мухаммад.