Грозни сцени прекратиха дербито на Пловдив - удар в главата на Наумов спряха срещата
  Титуляр на Монтана отпадна за ЦСКА

Титуляр на Монтана отпадна за ЦСКА

  1 ное 2025 | 15:08
  • 916
  • 0
Титуляр на Монтана отпадна за ЦСКА
Слушай на живо: ЦСКА - Монтана

Един от титулярите на Монтана Важебах Сакор получи травма на една от последните тренировки и не успя да св възстанови за гостуването на ЦСКА в неделя. Трайно контузен е  хърватският централен защитник Ариан МършуляДжоел Берхане пък бе повален от вирус и не замина за отбора за столицата. Добрата новина за старши треньора Анатоли Нанков е, че опитният нападател Иван Коконов вече е на сто процента възстановен и се завръща в групата за мача на Националния стадион "Васил Левски".

Групата на Монтана за мача с ЦСКА:

Вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

Защитници: Никола Борисов, Костадин Илиев, Димитър БуровСоломон Джеймс, Кристофър Ачеампонг, Давид Малембана;

Полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Томас Азеведо, Илиас Илиадис, Владислав Цеков, Филип Ежике, Петър Атанасов, Иван Коконов, Борис Димитров, Витиньо, Калоян Стрински, Ибрахим Мухаммад.

