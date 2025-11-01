ЦСКА с изцяло нов сайт с модерната технология на Senteca и Fans united

Ръководството на ЦСКА се похвали с изцяло чисто нов уеб сайт на клуба, който има за цел да улесни максимално "червените" фенове, като им създаде удобството да могат само с една регистрация да имат достъп до всички платформи на клуба. Така привържениците ще имат възможност да се регистрират еднократно и да получат достъп до всички платформи на клуба. В допълнение, те ще получават отстъпки за активност, виртуални награди, опция за закупуване на абонаментни карти, билети за всички мачове и активности на ЦСКА, участие в лоялна програма, персонализирани продукти и още много. Всичко това се случи в сътрудничество с модерната технология на Senteca Commerce и Fans United.

Ето какво гласи съобщението на клуба във фейсбук:

Модерната дигитална платформа ще предложи нови възможности на феновете

В желанието си да се подобряваме във всички възможни насоки, решихме да предприемем пълно обновление на уебсайта на клуба. Като първи приоритет си поставихме да улесним максимално нашите фенове, обединявайки в едно нова модерна визия на официалния сайт с нов функционален онлайн магазин. Така - за максимално удобство - привържениците ни ще имат възможност да се регистрират еднократно и да получат достъп до всички платформи на клуба. В допълнение, те ще получават отстъпки за активност, виртуални награди, опция за закупуване на абонаментни карти, билети за всички мачове и активности на ЦСКА, участие в лоялна програма, персонализирани продукти и още много. Благодарение на сътрудничеството ни по проекта с лидера в областта на електронната търговия Senteca Commerce постигнахме резултат, който отговаря на стандарта на големите европейски клубове. Интеграцията между сайт и онлайн магазин е само една от новостите в дигиталната ни платформа.

Освен нея, феновете ще имат достъп до редица интерактивни дейности чрез т.нар. gamification, осигурен от Fans United. Сред активностите са куизове, игри, анкети, гласувания в разнообразни класации и прогнози за предстоящи мачове. За да бъде преживяването максимално всеобхватно, сайтът ще бъде обогатен с актуална статистика в реално време за отделните футболисти и отборите на ЦСКА , ЦСКА II и ЦСКА III, с новини и любопитна информация. Специална секция е отделена и за Академията на клуба. Всичко това ще се случва поетапно, като платформата ще бъде обновявана и ще бъдат добавяни допълнителни функционалности.

Целта на новия сайт е да повиши ангажираността на феновете и да им предложи един истински качествен продукт, който да задоволи нуждите им в дигиталното пространство.