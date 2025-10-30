Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

  • 30 окт 2025 | 15:12
  • 3299
  • 1
ЦСКА разкри на какъв етап е реконструкцията на стадион "Българска армия". В следващите месеци "армейците" ще запознаят своите фенове с всички ключови елементи, решения, удобства и възможности, които ще предлага новото съоръжение. "Червените" споделят, че мечтата на всички техни привърженици е все по-близо и скоро те ще се завърнат в своя дом.

"Армията" грейна в червено
"Армията" грейна в червено

Ето какво написаха от клуба:

"Армейци,

Мечтата е все по-близо – броени месеци ни делят от завръщането в историческия ни дом. Изцяло реновираният, супер модерен и туптящ в червено стадион „Българска армия“ ще отвори врати, за да предложи на феновете на ЦСКА комбинация от уникално изживяване, удобство, комфорт и сигурност на възможно най-високо ниво. Това ще е повече от стадион – място, където славното ни минало ще се преплита с бляскавото бъдеще.

"Армията" в класация заедно с "Камп Ноу"
"Армията" в класация заедно с "Камп Ноу"

В серия от репортажи и публикации в следващите месеци ще ви запознаем с всички ключови елементи, решения, удобства и възможности, които ще предлага новото ни съоръжение. Стартираме с разказа от първо лице на един от главните специалисти, ръководещи процеса по реконструкцията на стадиона – Александър Ангелов, изпълнителен директор на APD България.

В следващите издания на нашата рубрика ще ви запознаем подробно и с вътрешните пространства на отделните сектори на „Българска армия“.

