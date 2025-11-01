Ники Пенчев: В ЦСКА изграждаме страхотен колектив

Николай Пенчев започна своя втори сезон в ЦСКА. Дългогодишният национал е човекът, който внася огромно спокойствие с изявите си на полето и ще има важна роля в битката на любимия клуб за върха в efbet Супер Волей. Той говори за cskavolley.com след победата над Монтана. Мач, в който Пенчев записа 16 точки (2 блока, 1 ас, 52% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане), а ЦСКА спечели с 3:1 гейма.

- Ники, поздравления, още един силен мач за теб, в който заслужаваше и да вземеш приза за MVP. Как се чувстваш след втората поредна победа този сезон?

– Благодаря, чувствам се много добре. С всеки следващ мач придобиваме все повече увереност. Има неща, на които трябва да наблегнем и да ги изчистим, защото отново не влязохме убедително в срещата. Смятам, че сме отбор, който трябва да е по-уверен, но имаме и доста нови състезатели, и изглежда ни трябва още малко време. Важно е да започваме всяка среща уверено, за да не се налага да правим обрати. Хубавото обаче е, че показваме характер и ако на някои момчета не им тръгне играта, други компенсират. Всеки помага на другия, което е много радващо.

- Имаше трудни моменти, както с Дея, така и с Монтана, но като един юмрук ги преодоляхте.

– Много е важно да започнеш сезона с победи. Особено срещу стойностни съперници. Дея е с много опитни състезатели, в Монтана има млади момчета, но пък стоят много добре на полето, подредени и солидни на блокада, така че не мога да кажа, че сме загубили гейм срещу слаб отбор. Притиснаха ни, но пък да – върнахме се. Тази година имаме доста емоционални състезатели, които вкарват заряд в отбора, което може би предния сезон ни липсваше. Тогава се появиха коментари, че все едно нямаме желание, докато сега емоцията е след всяка точка и това влияе положително на целия отбор.

- Ти самият също изглеждаш по-уверен, на фона на проблемите през миналия сезон.

– Тогава аз до последно не знаех дали ще остана. Много контроли преди сезона пропуснах, после нямах нужното време, за да намеря игровия си ритъм. Последва операция, а след нея ми трябваше един месец, за да се върна и да се чувствам добре на терена. Събраха се доста пречки, но сега се чувствам добре, имах пълноценна подготовка и, както аз, така и другите момчета намираме своя ритъм. Атмосферата в отбора е страхотна, което е една от главните цели на треньора – да подбира момчета, които са благи характери и работят лесно в колектив. Това е много важно в един дълъг сезон, в който ще има и трудни моменти. Най-важното е да сме здрави и да надграждаме.

- Предстои мач с Берое в Стара Загора. Ще видим ли още по-силен ЦСКА там?

– Пореден труден противник за нас, така е. Берое е сработен отбор, с добри състезатели и домакинско предимство. Надявам се обаче да влезем в мача правилно и да го изиграем така, както искаме. Без значение от резултата е важно да сме доволни от това, което сме представили. Има винаги опцията да загубим, но когато сме дали всичко от себе си, а противникът ни е надиграл – признаваме и това е. Разбира се, ще отидем в Стара Загора за победа.

Снимки: Startphoto