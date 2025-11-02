Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Шест мача от НБА тази нощ

Шест мача от НБА тази нощ

  • 2 ное 2025 | 00:00
  • 323
  • 0
Шест мача от НБА тази нощ

В нощта на 1-ви срещу 2-ри ноември (събота срещу неделя) се играят общо шест мача от НБА на САЩ и Канада.

Преди техния старт лидери бяха Сан Антонио Спърс и Чикаго Булс, които нямаха поражение от началото на сезона и са с баланс от 5-0.

Преди полунощ започна само един двубой. В него Милуоки Бъкс посрещна бившия отбор на Александър Везенков — Сакраменто Кингс.

В полунощ започва мачът между Шарлът Хорнетс и Минесота Тимбъруулвс.

Час по-късно стартираха още две срещи. Едната от тях е между Вашингтон Уизардс и Орландо Меджик.

Другата е между Индиана Пейсърс и Голдън Стейт Уориърс.

В 2:00 часа българско време на паркета излизат Бостън Селтикс и Хюстън Рокетс.

Последният двубой е между Детройт Пистънс и Далас Маверикс.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Още от Баскетбол

Рилски спортист очаквано се разправи с Шумен

Рилски спортист очаквано се разправи с Шумен

  • 1 ное 2025 | 20:49
  • 4525
  • 0
Монтана срази Рилски спортист на старта на женското първенство

Монтана срази Рилски спортист на старта на женското първенство

  • 1 ное 2025 | 20:42
  • 545
  • 0
Академик Бултекс 99 с първа победа в Sesame НБЛ

Академик Бултекс 99 с първа победа в Sesame НБЛ

  • 1 ное 2025 | 19:51
  • 5410
  • 0
Удар за Милуоки Бъкс: Кевин Портър е аут за месец

Удар за Милуоки Бъкс: Кевин Портър е аут за месец

  • 1 ное 2025 | 17:35
  • 509
  • 0
Париж се подсили с играл в НБА гард

Париж се подсили с играл в НБА гард

  • 1 ное 2025 | 16:58
  • 1091
  • 0
Милър-Макинтайър лидер по асистенции в Евролигата след осмия кръг

Милър-Макинтайър лидер по асистенции в Евролигата след осмия кръг

  • 1 ное 2025 | 16:14
  • 779
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 119525
  • 343
Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила

Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила

  • 1 ное 2025 | 23:56
  • 8669
  • 40
Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

  • 1 ное 2025 | 23:57
  • 10300
  • 159
Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

  • 1 ное 2025 | 21:07
  • 12295
  • 14
Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

  • 1 ное 2025 | 18:35
  • 18958
  • 48
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 47369
  • 77