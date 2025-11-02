Шест мача от НБА тази нощ

В нощта на 1-ви срещу 2-ри ноември (събота срещу неделя) се играят общо шест мача от НБА на САЩ и Канада.

Преди техния старт лидери бяха Сан Антонио Спърс и Чикаго Булс, които нямаха поражение от началото на сезона и са с баланс от 5-0.

Преди полунощ започна само един двубой. В него Милуоки Бъкс посрещна бившия отбор на Александър Везенков — Сакраменто Кингс.

В полунощ започва мачът между Шарлът Хорнетс и Минесота Тимбъруулвс.

Час по-късно стартираха още две срещи. Едната от тях е между Вашингтон Уизардс и Орландо Меджик.

Другата е между Индиана Пейсърс и Голдън Стейт Уориърс.

В 2:00 часа българско време на паркета излизат Бостън Селтикс и Хюстън Рокетс.

Последният двубой е между Детройт Пистънс и Далас Маверикс.

