Тити Папазов за Иван Евстатиев: Изключителна личност, несравним

Старши треньорът и президент на Левски Константин Папазов определи като изключителна личност дългогодишния баскетболен деятел Иван Евстатиев, който почина в края на миналата седмица на 92-годишна възраст след кратко боледуване.

"Изключителна личност. В българския баскетбол има страхотни състезатели, които са оставили диря на световно ниво. В българския баскетбол има един недостижим ръководител. Той е несравним с никой и нищо", заяви Папазов на поклонението на Евстатиев, състояло се по-рано днес на Националния стадион "Васил Левски" в София.

"Преди малко ваш колега каза, че деца са го попитали кой е Иван Евстатиев и защо така е отразено, а той е отговорил, че той е като Майкъл Джордан на българския баскетбол. Нищо повече не мога да кажа – изключителен човек, достойно живял", коментира още Папазов.

Снимки: Sportal.bg