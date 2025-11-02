Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Първа победа за финалиста в НБА

Първа победа за финалиста в НБА

  • 2 ное 2025 | 09:54
Първа победа за финалиста в НБА

Индиана, финалист от миналия сезон в НБА, надви Голдън Стейт Уориърс у дома с резултат 114:109, записвайки първа победа за новия сезон.

Гостите водеха през по-голямата част от мача, като спечелиха първата, втората и третата четвърти, но Пейсърс наваксаха всичко в четвъртата, която спечелиха с 32:21 и така надвиха съперника си.

Най-резултатен за победителите беше Аарън Несмит с 31 точки, Паскал Сиакам добави 27, докато Куентън Джексън вкара 25, заедно с 10 асистенции. От другата страна Стеф Къри беше реализира 24 точки, а Джими Бътлър се отчете 20, 7 асистенции и 6 борби.

Индиана вече е с баланс 1-5, докато Уориърс имат четири победи и три загуби.

Убедителна победа през изминалата нощ постигна и Орландо, който като гост беше далеч по-добър от Вашингтон Уизардс - 125:94.

Домакините спечелиха първата част (35:32), но още във втората Орландо наложи своя ритъм, до полувремето натрупа 20 точки преднина след 43:21 във втория период и успя лесно да я запази, като дори я увеличи до края на мача.

Паоло Банкеро поведе Меджик с 28 точки и 11 борби, докато Франц Вагнер вкара 25. Кайшон Джордж с 17 точки поведе Вашингтон, а Си Джей МакКълъм вкара 13.

Орландо в момента е с баланс 3-4, докато Вашингтон има една победа и пет загуби.

