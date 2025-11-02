Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Хюстън помете Бостън като гост

Хюстън помете Бостън като гост

  • 2 ное 2025 | 09:04
  • 176
  • 0
Хюстън помете Бостън като гост

Хюстън Рокетс постигна убедителна победа, надделявайки като гост над Бостън Селтикс със 128:101 в двубой от НБА.

Отборът от Тексас пое контрол над мача от самото начало, наложи изцяло своя ритъм и не остави никакъв шанс за реакция на домакините, достигайки до крайния резултат с лекота.

С този успех „Ракетите“ подобриха актива си до 3-2. „Келтите“ пък претърпяха четвъртата си загуба за сезона, като техният баланс вече е 3-4.

За победителите Алперен Шенгюн бе на крачка от трипъл-дабъл с 16 точки, 10 борби и 9 асистенции. Кевин Дюрант вкара 26 точки, а Амен Томпсън също бе много близо до трипъл-дабъл със 17 точки, 9 борби и 8 асистенции. От страна на Селтикс се отличи Бейлър Шайерман, който завърши срещата със 17 точки и 5 борби от пейката. 14 точки реализира Пейтън Причард.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Тежък удар за Атланта - Трей Йънг аут за поне 4 седмици

Тежък удар за Атланта - Трей Йънг аут за поне 4 седмици

  • 2 ное 2025 | 09:26
  • 94
  • 0
Обрадович за Джаред Бътлър: Ще му трябва време да се адаптира

Обрадович за Джаред Бътлър: Ще му трябва време да се адаптира

  • 2 ное 2025 | 08:39
  • 389
  • 0
Везенков и Олимпиакос отново в действие днес

Везенков и Олимпиакос отново в действие днес

  • 2 ное 2025 | 07:23
  • 2815
  • 0
Интригуващ сблъсък от Sesame НБЛ в Плевен

Интригуващ сблъсък от Sesame НБЛ в Плевен

  • 2 ное 2025 | 07:14
  • 2478
  • 0
Ексклузивно в Sportal.bg! Звезда на Апоел за пръв път разказа една от най-личните си истории

Ексклузивно в Sportal.bg! Звезда на Апоел за пръв път разказа една от най-личните си истории

  • 2 ное 2025 | 07:09
  • 2660
  • 0
Изиграха се шест мача от НБА тази нощ

Изиграха се шест мача от НБА тази нощ

  • 2 ное 2025 | 06:58
  • 3504
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 07:51
  • 6029
  • 13
Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

  • 2 ное 2025 | 07:35
  • 3188
  • 1
ЦСКА излиза за трета поредна победа

ЦСКА излиза за трета поредна победа

  • 2 ное 2025 | 07:48
  • 3507
  • 6
Ексклузивно в Sportal.bg! Звезда на Апоел за пръв път разказа една от най-личните си истории

Ексклузивно в Sportal.bg! Звезда на Апоел за пръв път разказа една от най-личните си истории

  • 2 ное 2025 | 07:09
  • 2660
  • 0
Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила

Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила

  • 1 ное 2025 | 23:56
  • 30080
  • 45
Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

  • 1 ное 2025 | 23:57
  • 31398
  • 178