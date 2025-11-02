Хюстън помете Бостън като гост

Хюстън Рокетс постигна убедителна победа, надделявайки като гост над Бостън Селтикс със 128:101 в двубой от НБА.

Отборът от Тексас пое контрол над мача от самото начало, наложи изцяло своя ритъм и не остави никакъв шанс за реакция на домакините, достигайки до крайния резултат с лекота.

С този успех „Ракетите“ подобриха актива си до 3-2. „Келтите“ пък претърпяха четвъртата си загуба за сезона, като техният баланс вече е 3-4.

За победителите Алперен Шенгюн бе на крачка от трипъл-дабъл с 16 точки, 10 борби и 9 асистенции. Кевин Дюрант вкара 26 точки, а Амен Томпсън също бе много близо до трипъл-дабъл със 17 точки, 9 борби и 8 асистенции. От страна на Селтикс се отличи Бейлър Шайерман, който завърши срещата със 17 точки и 5 борби от пейката. 14 точки реализира Пейтън Причард.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Gettyimages