Патрик Бевърли подписа с ПАОК

Отборът на ПАОК има ново звездно попълнение. Със солунския гранд подписа бившата звезда от НБА Патрик Бевърли, който късно снощи пристигна в Гърция.

Американският гард е третото ново попълнение на "черно-белите", които с появата на новия собственик на клуба Телис Мистакидис стартира ударна селекция с цел титла във ФИБА Къп и влизане в турнира ЕвроКъп през следващия сезон.

Според последните слухове ПАОК преговаря и с центъра на Апоел Тел Авив Бруно Кабокло, който също скоро може да стане част от гръцкия тим.