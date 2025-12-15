Популярни
  Патрик Бевърли подписа с ПАОК

Патрик Бевърли подписа с ПАОК

  15 дек 2025 | 10:27
Патрик Бевърли подписа с ПАОК

Отборът на ПАОК има ново звездно попълнение. Със солунския гранд подписа бившата звезда от НБА Патрик Бевърли, който късно снощи пристигна в Гърция.

Американският гард е третото ново попълнение на "черно-белите", които с появата на новия собственик на клуба Телис Мистакидис стартира ударна селекция с цел титла във ФИБА Къп и влизане в турнира ЕвроКъп през следващия сезон.

Според последните слухове ПАОК преговаря и с центъра на Апоел Тел Авив Бруно Кабокло, който също скоро може да стане част от гръцкия тим.

