  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Далас рухна в края срещу Детройт в Мексико

Далас рухна в края срещу Детройт в Мексико

  2 ное 2025 | 10:29
Далас рухна в края срещу Детройт в Мексико

Драматична победа в НБА през изминалата нощ записа Детройт Пистънс, който в Мексико надви Далас Маверикс със 122:110.

Маверикс водеха през по-голямата част от мача, а в последните 12 минути влязоха с шест точки преднина. Въпреки това, Пистънс успяха убедително да спечелят последната четвърт (35:17) и така в крайна сметка да стигнат до победата.

Джейлън Дърън изригна с 33 точки и 10 борби за победителите, Кейд Кънингам добави 21 точки и 18 асистенции, докато Дънкан Робинсън се отчете с 18. За Мавс ДиАнджело Ръсел вкара 31 точки, а тазгодишният първи избор в драфта на НБА Купър Флаг завърши с 16 точки и 8 борби.

Детройт вече е с баланс 4-2, докато Далас има две победи и четири загуби.

Снимки: Gettyimages

