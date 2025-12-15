Популярни
  Константин Костадинов напусна Тенерифе

Константин Костадинов напусна Тенерифе

  15 дек 2025 | 10:09
Константин Костадинов напусна Тенерифе

Българският баскетболен национал Константин Костадинов обяви раздялата си с испанския елитен Тенерифе.

"След година и половина е време за сбогом. Лагуна Тенерифе беше много повече от клуб за мен - през това време беше мой дом.

Искам да благодаря на моите съотборници за ежедневната работа, ангажираността и всички споделени моменти на и извън терена. На техническия екип и клуба за доверието, подкрепата и за това, че ми помогна да израсна като играч и като човек. И разбира се на феновете, които винаги бяха насреща, преминавайки през хубавите времена, а също и трудните.

Тръгвам си с дълбока благодарност и гордост, че отстоявах тези цветове. Благодаря за всичко, Ла Лагуна Тенерифе", написа Костадинов в профила си в социалната платформа Инстаграм.

Константин Костадинов облече официално екипа на Тенерифе през лятото на 2024 година, след като и в предишните два сезона клубът държеше правата за крилото, но го изпращаше под наем в отбори от второто ниво на местния шампионат.

