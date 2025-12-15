Трилър във Финикс с победители Лейкърс

Популярни
В истински трилър отборът на Лос Анджелис Лейкърс успя да измъкнe победа със 116:114 като гост на Финикс Сънс, въпреки че беше на път да загуби преднина от 20 точки. Мачът се реши от наказателни удари в последните секунди, като неочакван „герой“ за гостите излезе на преден план.

Сънс започнаха силно мача, завършвайки първата четвърт с преднина от 36:31. Въпреки това Лейкърс реагираха и изравниха резултата до края на полувремето (62:62).

С началото на втората част „Езерняците“ доминираха на паркета. С впечатляващ резултат от 24:15 в третата четвърт, те поеха контрола (86:77) и в началото на четвъртата четвърт увеличиха разликата до 20 точки (99:79).

Тъкмо когато всичко изглеждаше решено, Лейкърс претърпяха необяснимо "затъмнение". Сънс се възползваха от ситуацията, стопиха разликата и с ъс страхотна тройка на Дилън Брукс, 13 секунди преди края, поведоха със 114:113, осъществявайки епичен обрат.

Радостта им обаче не трая дълго. В момент, в който загуби контрол, Брукс удари ЛеБрон Джеймс и беше изгонен. "Кралят" реализира наказателните удари, давайки отново преднина на отбора си със 115:114. Впоследствие Маркъс Смарт с 1/2 наказателни удара оформи крайния резултат 116:114, подпечатвайки победата.

Най-добър за Лейкърс беше Лука Дончич с 29 точки, 3 борби и 6 асистенции, докато за Сънс се отличи Девин Букър с 27 точки, 6 борби и 7 асистенции.

