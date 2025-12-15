Иван Ценов: Иван Евстатиев живееше с баскетбола и спорта, уникален човек

Председателят на Асоциацията на българските спортни федерации Иван Ценов, бивш изпълнителен директор на Българската федерация по баскетбол, уважи поклонението на легендарния баскетболен треньор и ръководител Иван Евстатиев, който почина в края на миналата седмица на 92-годишна възраст след кратко боледуване.

"За мен не може да се отдели само едно негово качество, защото той беше от хората, които притежават всички необходими качества за един ръководител. На първо място бих посочил неговата пословична честност, отдадеността му към баскетбола и въобще към спорта като цяло. Той до последно мислеше и се обаждаше, даваше съвети какво да направим и как. Той живееше с баскетбола и спорта.

Уникален човек. Много са малко хората, а той наистина е може би последният от едно поколение, което направи много за баскетбола. Надявам се, че и днес има такива хора и той няма да е наистина последният, а ще има хора, които ще продължат това, което той правеше", заяви Ценов.

"Може би това, което най-много ни липсва в момента е една стройна организация, която за съжаление е свързана и със средства. Много е лесно да се каже, че трябва да имаме по-добър маркетинг, по-добра реклама, да се работи по-добре с младите, но за всяко от тези неща са необходими хора, които да работят и да получават някакво достойно заплащане. Поне в момента реалностите в държавата са такива, че това е почти невъзможно. Времената са много различни, но той успя и в новото време пак да налага неговите принципи, честност и отдаденост", добави Иван Ценов.

