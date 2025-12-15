Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Иван Ценов: Иван Евстатиев живееше с баскетбола и спорта, уникален човек

Иван Ценов: Иван Евстатиев живееше с баскетбола и спорта, уникален човек

  • 15 дек 2025 | 13:45
  • 469
  • 0
Иван Ценов: Иван Евстатиев живееше с баскетбола и спорта, уникален човек

Председателят на Асоциацията на българските спортни федерации Иван Ценов, бивш изпълнителен директор на Българската федерация по баскетбол, уважи поклонението на легендарния баскетболен треньор и ръководител Иван Евстатиев, който почина в края на миналата седмица на 92-годишна възраст след кратко боледуване.

"За мен не може да се отдели само едно негово качество, защото той беше от хората, които притежават всички необходими качества за един ръководител. На първо място бих посочил неговата пословична честност, отдадеността му към баскетбола и въобще към спорта като цяло. Той до последно мислеше и се обаждаше, даваше съвети какво да направим и как. Той живееше с баскетбола и спорта.

Тити Папазов за Иван Евстатиев: Изключителна личност, несравним
Тити Папазов за Иван Евстатиев: Изключителна личност, несравним

Уникален човек. Много са малко хората, а той наистина е може би последният от едно поколение, което направи много за баскетбола. Надявам се, че и днес има такива хора и той няма да е наистина последният, а ще има хора, които ще продължат това, което той правеше", заяви Ценов.

Глушков изрази своята скръб и отдаде заслуженото на паметта на легендата Иван Евстатиев
Глушков изрази своята скръб и отдаде заслуженото на паметта на легендата Иван Евстатиев

"Може би това, което най-много ни липсва в момента е една стройна организация, която за съжаление е свързана и със средства. Много е лесно да се каже, че трябва да имаме по-добър маркетинг, по-добра реклама, да се работи по-добре с младите, но за всяко от тези неща са необходими хора, които да работят и да получават някакво достойно заплащане. Поне в момента реалностите в държавата са такива, че това е почти невъзможно. Времената са много различни, но той успя и в новото време пак да налага неговите принципи, честност и отдаденост", добави Иван Ценов.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Тити Папазов за Иван Евстатиев: Изключителна личност, несравним

Тити Папазов за Иван Евстатиев: Изключителна личност, несравним

  • 15 дек 2025 | 13:34
  • 542
  • 0
Академик Бултекс 99 и Левски в битка за важен успех в Sesame НБЛ

Академик Бултекс 99 и Левски в битка за важен успех в Sesame НБЛ

  • 15 дек 2025 | 15:07
  • 4559
  • 0
Патрик Бевърли подписа с ПАОК

Патрик Бевърли подписа с ПАОК

  • 15 дек 2025 | 10:27
  • 2826
  • 3
Константин Костадинов напусна Тенерифе

Константин Костадинов напусна Тенерифе

  • 15 дек 2025 | 10:09
  • 775
  • 0
Трилър във Финикс с победители Лейкърс

Трилър във Финикс с победители Лейкърс

  • 15 дек 2025 | 09:18
  • 2072
  • 0
Дерби в Пловдив слага край на кръг №11 в Sesame НБЛ

Дерби в Пловдив слага край на кръг №11 в Sesame НБЛ

  • 15 дек 2025 | 07:20
  • 5155
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 1794
  • 0
Асен Златев е новият президент на БФВТ

Асен Златев е новият президент на БФВТ

  • 15 дек 2025 | 12:11
  • 12797
  • 16
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 11661
  • 23
Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 4383
  • 10
Академик Бултекс 99 и Левски в битка за важен успех в Sesame НБЛ

Академик Бултекс 99 и Левски в битка за важен успех в Sesame НБЛ

  • 15 дек 2025 | 15:07
  • 4559
  • 0
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 2520
  • 0