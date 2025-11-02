Популярни
Сакраменто изненада Янис и Милуоки

  • 2 ное 2025 | 09:37
  • 258
  • 0
Сакраменто изненада Янис и Милуоки

Сакраменто Кингс нанесе първа загуба на Милуоки Бъкс във Fiserv Forum за този сезон, надделявайки със 135:133 във вълнуващ мач от НБА. За "Елените" това е втора загуба в първите шест мача от сезона в лигата.

Въпреки впечатляващия старт и високия процент на стрелба, "Елените" не успяха да запазят темпото, позволявайки на "Кралете" да се върнат в мача и в крайна сметка да си тръгнат с победа от Fiserv Forum.

Суперзвездата на Бъкс Янис Адетокунбо, завършил срещата с 26 точки, 11 борби и 7 асистенции, поведе отбора в края, намалявайки разликата до една точка. Въпреки това, грешен пас от него 19 секунди преди края, при резултат 132:133, попречи на Бъкс да се преборят за победата.

За Кингс, които в хода на срещата наваксаха пасив от 15 точки, се отличи атакуващото им каре, като всички отбелязаха над 20 точки. Зак ЛаВин реализира 31 точки, ДеМар ДеРоузън отбеляза 29, докато Денис Шрьодер и Домантас Сабонис добавиха по 24 точки всеки, като литовецът записа и 13 борби.

