  1. Sportal.bg
  2. Удинезе
  3. Удинезе и Дзаниоло нанесоха първа загуба на Аталанта в Серия “А”

Удинезе и Дзаниоло нанесоха първа загуба на Аталанта в Серия “А”

  • 1 ное 2025 | 18:22
  • 790
  • 0

Отборът на Удинезе записа успех с 1:0 при домакинството си на Аталанта в първия двубой от 10-ия кръг на Серия "А". Така фриуланите не само, че прекъснаха поредицата на бергамаските от пет равенства във всички турнири, но също така им нанесоха първа шампионатна загуба през сезона.

Гостите решиха, че са повели в 24-тата минута след гол на Камалдин Сулемана, но вместо това беше маркирана засада на асистиралия му Давиде Дзапакоста. Така “зебрите” бяха тези, които поведоха в 40-ата минута, когато Николо Дзаниоло се разписа с хубав шут от удобна позиция след пас на Хасан Камара. Така той отбеляза трети гол в последните си четири мача. Това попадение се оказа и единственото в този двубой, тъй като през второто полувреме нямаше много голови положения и така резултатът не беше променен.

С тази победа Удинезе събра 15 точки и изпревари днешния си опонент, изкачвайки се на осмото място в класирането. Така Аталанта се свлече на десетата позиция със своите 13 пункта.

Снимки: Gettyimages

