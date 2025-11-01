Челси обяви назначението на пети спортен директор, който доскоро бе в Ливърпул

Челси обяви назначението на Дейв Фалоус, който ще бъде петият спортен директор в управленската структура на клуба. Той напусна Ливърпул през октомври миналата година, а договорът му с лондончани е до 2031 година. Фалоус ще ръководи области, свързани с развитието на футбола, като ще се фокусира върху скаутинга.
Така Челси вече има петима спортни директори. Уникалният модел се ръководи от Пол Уинстанли и Лорънс Стюарт. Джо Шийлдс и Сам Джулъл също изпълняват номинално ролите на спортни директори.
“Радвам се да се присъединя към клуба и да работя в тясно сътрудничество с Пол, Лорънс, Джо и Сам, както и с другия талантлив персонал в мъжкия, женския и младежкия отбор на Челси. Впечатлен съм от многото работа, която вече е свършена около стратегията за развитие и набиране на играчи на всички нива. Очаквам с нетърпение да играя роля в изграждането на основите, които вече са положени с талантливите отбори, създадени под ръководството на собствениците”, заяви Фалоулс пред сайта на Челси.