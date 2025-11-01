Лондонско дерби в битка за топ 4

Тотнъм и Челси ще се изправят един срещу друг в поредното лондонско дерби от Премиър лийг днес от 19:30 часа на стадиона на "шпорите". Двубоят от 10-ия кръг на шампионата ще бъде ръководен от австралийския рефер Джарет Джилет.



Сблъсъкът между двата отбора традиционно предлага много емоции и голове, като този път "шпорите" ще търсят реванш след последните си загуби от "сините". В момента Тотнъм заема третото място в класирането със 17 точки, докато Челси е девети с 14 точки.

Тотнъм влиза в този мач с непостоянна форма, записвайки две победи, едно равенство и две загуби в последните си пет мача във всички турнири. "Шпорите" загубиха от Нюкасъл с 0:2 в "Карабао Къп", но преди това постигнаха убедителна победа като гост срещу Евертън с 3:0 в Премиър лийг. В Шампионската лига отборът завърши наравно 0:0 с Монако, а в първенството претърпя поражение от Астън Вила с 1:2. Преди паузата за националните отбори съставът на Томас Франк победи Лийдс като гост с 2:1.



Челси, от своя страна, демонстрира впечатляваща форма с четири победи и само една загуба в последните си пет мача. "Сините" победиха Уулвърхамптън с 4:3 в "Карабао Къп", но загубиха от Съндърланд с 1:2 в Премиър лийг. Преди това отборът разгроми Аякс с 5:1 в Шампионската лига и постигна убедителна победа над Нотингам Форест с 3:0. В началото на октомври Челси надделя над Ливърпул с 2:1.

Тотнъм се намира на трета позиция в подреждането на Премиър лийг със 17 точки от 9 изиграни мача, като отборът има голова разлика от 17 вкарани и 7 получени гола. "Шпорите" са в добра позиция в борбата за топ 4 и евентуално класиране за Шампионската лига.



Челси заема девето място с 14 точки от същия брой мачове, с голова разлика от 17 вкарани и 11 получени гола. Разликата от само 3 точки между двата отбора прави този двубой особено важен за амбициите им. Победа за Тотнъм би затвърдила позицията им в челната четворка и би увеличила преднината пред прекия им съперник на 6 точки. От друга страна, успех за Челси би ги изкачил в класирането и би ги доближил до зона "Шампионската лига".

Тотнъм разчита на силната форма на Мохамед Кудус, който има 4 асистенции и 1 гол в първенството досега. Нападателят Доминик Соланке обаче продължава да се възстановява от контузия.



За Челси Енцо Фернандес е в отлична форма с 3 гола в 8 мача в Премиър лийг. Аржентинският национал се разписа срещу Тотнъм в последния им двубой.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 3 април 2025 г. на "Стамфорд Бридж" в мач от 30-ия кръг на Премиър лийг. Тогава Челси победи Тотнъм с 1:0 благодарение на гол на Енцо Фернандес в 50-ата минута.



В предишната им среща Челси надделя с 4:3 в един изключително зрелищен мач, в който Коул Палмър отбеляза два гола от дузпа.

Снимки: Gettyimages