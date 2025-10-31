Томас Франк: Енцо Мареска свърши невероятна работа в Челси

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк похвали утрешния противник на своя тим - Челси. Двата тима се вкопчват в лондонското дерби от 19:30 българско време. “Сините” постигнаха труден успех над Уулвърхамптън за Карабо Къп, а “шпорите” отпаднаха като гост на Нюкасъл.

“Енцо Мареска свърши невероятна работа и те продължават да се състезават на повече от един фронт. Спечелиха Световното клубно първенство. Наясно са какво искат да постигнат и как играят. Това ще е едно хубаво предизвикателство с Премиър лийг срещу добър отбор. Не съм разглеждал всеки получен от тях червен картон, който са получили. Става въпрос за нас, нашата игра, която трябва да покажем, да бъдем интензивни и хладнокръвни. Ако искаме да постигнем нещо голямо, то трябва да покажем добра форма и в гостувания, и в домакинствата си. Нямаме достатъчно мачове у дома, за да можем да правим изводи,” коментира Франк.

Тотнъм започна по впечатляващ начин представянето си под ръководството на Томас Франк, който бе назначен начело на отбора през лятото и в момента заема третото място в Премиър лийг. Челси от своя страна демонстрира колебания и “сините” са едва девети със само две победи в последните си пет мача в шампионата.