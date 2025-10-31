Популярни
Мареска: Тотнъм се справя много добре, ще бъде трудно

  • 31 окт 2025 | 14:07
  • 155
  • 0
Мареска: Тотнъм се справя много добре, ще бъде трудно

Мениджърът на Челси Енцо Мареска говори за очакванията си преди утрешното гостуване на Тотнъм в лондонското дерби от десетия кръг на Премиър лийг. Разликата между двата отбора преди този кръг е три точки в полза на "шпорите".

"Тотнъм се справя много добре. Завършиха миналия сезон, печелейки Лига Европа. Началото на този сезон също бе много добро. Това е дерби, така че ще бъде труден мач".

Мареска говори и за шестия червен картон, който играч на Челси получи в девет мача от началото на сезона. През седмицата това се случи на Лиъм Делап в двубоя с Уулвърхамптън.

“Говорих с Лиъм. Той е наясно, че направи грешка. Точка. Веднага след мача се извини в съблекалнята. Можехме да избегнем някои от тези червени картони, които получихме. Други бяха неизбежни. Това е нещо, с което трябва да се справяме по-добре в бъдеще".

В средата на октомври Мареска заяви, че Коул Палмър ще бъде извън строя за около шест седмици. Италианецът заяви, че в това отношение няма промяна.

“Току-що срещнах в столова Коул и му казах, че ще обявя, че след седмица ще се върне. Той се засмя. Планът остава същият - чакаме и се надяваме, че скоро ще се върне”.

