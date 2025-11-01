Популярни
Катастрофата в Баку ли е причината за серията слаби резултати на Пиастри?

  1 ное 2025 | 10:17
  • 504
  • 0

Бившият пилот и настоящ експертен коментатор на Sky Sports F1 Мартин Брандъл вярва, че катастрофата в първата обиколка на Гран При на Азербайджан е причината за серията слаби резултати на доскорошния лидер във Формула 1 Оскар Пиастри.

Проблемите на австралиеца в Баку започнаха още в първата тренировка, когато технически проблем го върна рано-рано в гаража. За негов късмет в този момент сесията беше спряна и реално той не загуби много време за подготовка.

Пиастри каза на какво се дължи изоставането му в последните стартове
Пиастри каза на какво се дължи изоставането му в последните стартове

След това Пиастри се блъсна в квалификацията и трябваше да потегли едва девети, а състезанието не се разви много по-добре за него. Пилотът на Макларън първо направи фалстарт, който го свали до дъното на класирането преди той да допусне още една грешка и да се забие в предпазната стена на петия завой и да напусне надпреварата.

В последвалите три уикенда в Сингапур, САЩ и Мексико Пиастри не записа нито едно качване на подиума, а най-доброто му класиране беше четвъртото място след контакта с Ландо Норис на „Марина Бей“. В Остин и Мексико австралиецът финишира пети, с което загуби и лидерството си в генералното класиране от Норис.

Защо Ландо Норис доминира толкова сериозно в Мексико?
Защо Ландо Норис доминира толкова сериозно в Мексико?

А според Брандъл тази серия от разочароващи резултати тръгва от всички проблеми, които споходида Пиастри в Баку. Този коментар на британеца дойде в подкаста Sky F1, след като му беше посочено, че в последно време има отстъпление в резултатите на Пиастри в квалификациите.

Макларън: Няма проблем с колата на Пиастри
Макларън: Няма проблем с колата на Пиастри

„Да, това се случваше често в последните състезания. Определено случилото се в Баку му се отрази. Това беше много труден уикенд за него с двете катастрофи и фалстарта, изглежда, че нещата излязоха извън релси.

„Трудно е да съм напълно точен по този въпрос, без да съм разговарял с Оскар, но аз съм сигурен, че в Макларън проверяват шасито, аеродинамиката, настройките и всичко, за да са сигурни, че няма проблем с колата. Наистина вярвам, че за Макларън няма значение кой от двамата им пилоти ще спечели титлата, стига да е един от тях, а не Макс Верстапен. Това е много важно за тях. Определено в главата на Оскар се случи нещо“, коментира Брандъл.

Снимки: Gettyimages

