Защо Ландо Норис доминира толкова сериозно в Мексико?

Ландо Норис спечели най-доминантната победа от началото на сезон 2025 във Формула 1, след като триумфира с аванс от цели 30.3 секунди пред Шарл Леклер в Гран При на Мексико Сити миналата неделя.

Триумфът на Норис в Мексико се оказа най-убедителният този сезон

Британецът стартира от полпозишъна на „Ерманос Родригес“ и практически води от старта до финала на състезанието. Но на какво се дължеше тази доминация на Норис, която му върна лидерството в генералното класиране преди финалните четири кръга за сезона?

Ландо Норис изравни постижение на Шумахер с победата си в Мексико

Отговорът на този въпрос дава ръководителят на отбора на Макларън Андреа Стела. По думите на италианеца ниското сцепление, което настилката в Мексико предлагаше през уикенда, е дало предимство на Норис, който традиционно се чувства добре в подобни условия. В същото време неговият съотборник Оскар Пиастри предпочита да има по-добро сцепление, което донякъде обяснява и изоставането на австралиеца спрямо Норис в Мексико.

Пиастри каза на какво се дължи изоставането му в последните стартове

„Тези специални условия на ниско сцепление, те паснаха перфектно. Това е естествен начин за него да постига добри време, което е почти противоположно на Оскар. Просто това помогна на увереността на Ландо, което ще е важно за последните четири състезания. Но смятам, че и двамата – и Ландо, и Оскар имат повод да се уверени за финалните стартове за сезона.



„Също така мисля, че като отбор ние подхождаме към тези четири състезания с по-голяма яснота как да извличаме представяне от колата по-постоянно, защото в последните състезания преди Мексико ние оставихме малко представяне в гаража“, обясни Стела.

