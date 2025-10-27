Популярни
Пиастри каза на какво се дължи изоставането му в последните стартове

Доскорошният лидер в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри обясни след финала на Гран При на Мексико Сити на какво се дължи неговото изоставане спрямо челото в последните няколко кръга.

Австралиецът финишира едва пети на „Ерманос Родригес“, а в същото време неговият съотборник Ландо Норис спечели една доминантна победа, с която изпревари Пиастри в битката за титлата. А по думите на австралиеца неговото изоставане в последните няколко кръга се дължи на факта, че той не е успял да адаптира стила си на пилотиране към моментните нужди на колата на Макларън.

„През цялото време аз бях зад някого и страдах с мръсния въздух, това беше много трудно. За мен най-важното беше да науча нещата, които исках да науча днес. Вчера стана ясно, че трябва да направя някои големи промени в начина, по който карам. Днес трябваше да огранича щетите, но и да разбера дали съм направил прогрес, с който да съм доволен.

„Когато съотборникът ти печели, петото място не е нещо значимо. Просто трябваше да карам по-различно през последните няколко уикенд или по-скоро не карах различно, когато трябваше. Мисля, че беше странно да се ориентирам към това, защото аз карах по един и същ начин през цялата годината.

„В последните няколко уикенда колата или гумите, или нещо изискваше по-различен начин на пилотиране, а аз не го направих. Днес се опитах да го променя малко и щом направим анализа ще разберем дали е имало ефект, който се надявам да доведе до прогрес.

„Колата ни не се е променяла от известно време, така че не е свързано с нея. Като се има предвид колко различно е темпото ни, определено Ландо се чувства по-комфортно от мен. Важно е да помним другите 19 състезания, в които начинът ми на пилотиране работеше. Просто трябва да добавя някои умения към моя арсенал, а не да се преоткривам“, обясни Пиастри.

