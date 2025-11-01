Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Турската футболна федерация отстрани 149 съдии заради скандала със залаганията

Турската футболна федерация отстрани 149 съдии заради скандала със залаганията

  • 1 ное 2025 | 10:01
  • 405
  • 0
Турската футболна федерация отстрани 149 съдии заради скандала със залаганията

Турската футболна федерация (ТФФ) отстрани временно 149 съдии и асистенти в резултат на разследването за залагане на мачове в професионалните дивизии. Дисциплинарната комисия наложи наказания между 8 и 12 месеца на провинилите се, като разследването продължава срещу още трима.

ТФФ публикува пълния списък на отстранените съдии на официалния си сайт и обясни, че наказанията са формирани според значимостта на нарушенията.

В Турция разследват и футболисти, и клубове на фона на скандала със залагания
В Турция разследват и футболисти, и клубове на фона на скандала със залагания

Президентът на турската федерация Ибрахим Хаджъосманъглу заяви, че разследването е открило информация, че 371 от 571 активни рефери в страната имат регистрации в бетинг компании. 152-ма от тях са били активни в залаганията на футболни двубои.

"Турският футбол е в морална криза. Фундаменталният проблем е липсата на етика и морал. Попитайте всеки съдия дали не си е получил парите от федерацията и ако има дори един такъв случай, ще подам оставка. Ние всъщност дори им увеличихме възнагражденията в две поредни години", каза той, цитиран от CNN.

Хаджъосманъглу добави, че някои от нарушителите са преминали всякаква граница. Един от съдиите има 18 227 залога, а 42-ма са надскочили границата от хиляда. Президентът на ТФФ каза също така, че няколко от тях имат само по един регистриран залог.

Снимки: Imago

