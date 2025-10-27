Популярни
  1. Sportal.bg
  2. СуперЛига, Турция
  3. Фенербахче с гръмка победа като гост

Фенербахче с гръмка победа като гост

  • 27 окт 2025 | 22:50
  • 500
  • 0
Фенербахче с гръмка победа като гост

Фенербахче разгроми с 4:0 като гост Газиантеп в последния мач от 10-ия кръг на турското първенство. По два гола за гранда от Истанбул отбелязаха Юсеф Ен Несири и Талиска. Това беше шести пореден двубой без загуба за"фенерите" във всички турнири. В тях тимът на Доменико Тедеско има пет победи и едно равенство.

В класирането Фенербахче е на трето място с актив от 22 точки. Лидер е Галатасарай с 28, следван от Трабзонспор с 23. Газиантеп се намира на шеста позиция със 17 точки и по-лоша голова разлика от намиращите се пред него Бешикташ и Самсунспор.

Ен Несири откри резултата в 5-ата минута след кратко разбъркване в противниковото наказателно поле. В 21-вата минута мароканецът беше точен отново. Марко Асенсио се отличи с хубава асистенция, а Ен Несири не сгреши от няколко метра. Малко преди това негов удар срещна гредата.

Талиска се появи като резерва в 78-ата минута, а в 81-вата беше точен от пряк свободен удар. Малко по-късно Миенти Абена от домакините получи директен червен картон за брутално влизане в краката на Талиска. Бразилецът остана в игра и в 88-ата минута довърши Газиантеп с мощен шут извън наказателното поле.

