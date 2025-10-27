Стоилов: През второто полувреме съперникът ни беше по-добър

Станимир Стоилов смята, че Галатасарай е стигнал до победата срещу Гьозтепе в мача от 10-ия кръг на турската СуперЛига заради грешка на неговия тим.

“Беше труден мач. Когато се вгледате в мача, имаше две ясно изразени части за нас. Особено през първото полувреме моят отбор искаше да играе и играеше футбола, който искахме да покажем. В тази част вкарахме гола, който търсехме, и създадохме положения. Можехме дори да отбележим втори гол. Противникът ни обаче се възползва от грешка, която направихме. След това получихме червен картон и започна втората част, която споменах по-рано”, каза Стоилов.

Родният специалист обаче акцентира и върху факта, че турските шампиони са стояли по-добре на терена след почивката.

“През второто полувреме съперникът ни беше по-добър от нас, създадоха положения и така постигнаха победата”, каза още Стоилов.

Основна роля за загубата имаше и червен картон, който остави гостите от Измир с човек по-малко.

“Нашият отбор трябва да отразява футбола, който винаги играе до червения картон, и трябва да продължим да го правим”, добави Стоилов.