Валенсия няма много козове срещу Реал Мадрид

Реал Мадрид ще посрещне Валенсия на стадион "Сантиаго Бернабеу" в мач от 11-тия кръг на Ла Лига. Двубоят е насрочен за 22:00 часа и се очертава като интересен сблъсък между състава, който води в класирането, и тим, който се бори за оцеляване в елита.



Шампионите от Мадрид ще търсят реванш след последната среща между двата отбора, когато "прилепите" изненадващо триумфираха на "Бернабеу" през април тази година.

Реал Мадрид е в изключителна форма с пет поредни победи във всички турнири. "Белите" разгромиха Кайрат с 5:0 в Шампионската лига, след което надделяха над Виляреал с 3:1 в Ла Лига. Последваха победи като гост срещу Хетафе с 1:0 и над Ювентус с 1:0. Най-впечатляващият успех дойде в Ел Класико, където мадридчани надвиха Барселона с 2:1.



Валенсия, от своя страна, е в тежка ситуация с три загуби в последните четири мача в Ла Лига. "Прилепите" загубиха от Овиедо с 1:2, от Жирона с 1:2 и от Виляреал с 0:2, като единственият им положителен резултат беше равенството 0:0 с Алавес. Единствената им победа напоследък дойде в Купата на краля срещу Марасена с 5:0.

Реал Мадрид доминира в Ла Лига, заемайки първото място с 27 точки след 10 изиграни мача. "Белите" имат впечатляващ голов баланс от 22 вкарани и 10 допуснати гола, което показва тяхната офанзивна мощ.



Валенсия се намира в зоната на изпадащите, на 18-ата позиция, с едва 9 точки от същия брой мачове. "Прилепите" имат негативен голов баланс с 10 вкарани и 16 допуснати гола. Разликата от 18 точки между двата отбора ясно илюстрира пропастта в представянето им този сезон. Победа за Реал ще затвърди лидерската им позиция, докато Валенсия отчаяно се нуждае от точки, за да се измъкне от опасната зона.

Реал Мадрид ще бъде без няколко ключови играчи за предстоящия мач. Защитникът Даниел Карвахал е контузен и няма да участва в срещата. Към списъка с контузени се добавят и Дейвид Алаба и Антонио Рюдигер, което създава проблеми в отбраната на "белите". Вратарят Андрий Лунин пък е наказан и няма да може да помогне на отбора.



За Валенсия ситуацията също не е розова, тъй като четирима играчи са извън строя поради контузии. Сред тях е и централният защитник Муктар Диакаби, който отбеляза гол при последната победа на "прилепите" на "Бернабеу". Ще отсъстват още Филип Угринич, Димитри Фулкие и Ларги Рамазани.

Последният път, когато Реал Мадрид и Валенсия се изправиха един срещу друг, беше на 5 април 2025 г. на стадион "Сантиаго Бернабеу" в мач от 30-ия кръг на Ла Лига. Тогава Валенсия изненадващо победи с 2:1. Муктар Диакаби откри резултата за гостите в 15-ата минута, а Винисиус Жуниор изравни за домакините в 50-ата минута. Драмата се разигра в последните минути, когато Уго Дуро донесе победата за "прилепите" с гол в 90-ата минута.



Реал Мадрид няма поредни победи срещу "лос че" от 2023 година.

Следвай ни:

Снимки: Imago