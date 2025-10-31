Артета: Бърнли е много труден за побеждаване, Салиба е под въпрос

Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори с голямо уважение към Бърнли преди утрешното гостуване на “топчиите” на “Търф Моор”. Испанецът разкри преди сблъсъка, че Уилям Салиба все още е под въпрос, а Габриел Мартинели със сигурност ще пропусне и този двубой.

"Мартинели отново ще бъде аут, а за Салиба трябва да почакаме и да видим. Останалите, които са контузени, са близо, но все още не са готови. Твърде рано е да посоча конкретен мач, защото скоро има пауза за националните отбори, която е две седмици. След нея ще има играчи, които ще се завърнат. Може би всички, може би някои от тях.

Трябва да не отпускаме газта и да поддържаме нивото. Понякога трябва да бъдем много търпеливи, а понякога трябва да имаме различен подход. Мачът срещу Бърнли ще бъде наистина труден. Те са изключително добре тренирани и Скот Паркър се справи наистина добре с клуба. Това, което той направи с отбора, е страхотно и когато видите предишните им мачове, те са много труден отбор за побеждаване.

Пред нас има голяма възможност. Трябва да продължим с това ниво на постоянство и знаем колко е трудно това. Ще бъде изключително труден мач срещу Бърнли и ще трябва да поддържаме тези нива на представяне, за да спечелим.

Ако искаме да спечелим всяко състезание, в което участваме, трябва да бъдем безмилостни", заяви Артета на днешната си пресконференция.