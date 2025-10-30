Жезус няма намерение да напуска Арсенал

Нападателят на Арсенал Габриел Жезус предпочита да остане в клуба, въпреки че към него има интерес от други места. В момента 28-годишният бразилец се възстановява от поредната тежка контузия. Той загуби титулярното си място при “артилеристите” преди доста време и все по-трудно ще получава шансове за изява след пристигането на Виктор Гьокереш през това лято.
Интерес към Жезус има от страна на Палмейрас, но играчът не е готов за завръщане в родината. Той има договор до 2027 г. и смята да остане в Лондон до тогава.