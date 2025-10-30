Иван Колев: Отборът ни игра достойно

Старши треньорът на Черноморец (Бургас) Иван Колев сподели мнението си след драматичната загуба с 2:3 от Лудогорец за Sesame Купа на България. "Акулите" бяха близо до това да вкарат срещата в продължения, но допуснаха гол в четвъртата минута на добавеното време и напускат надпреварата още на 1/16-финалите.

"В последната минута на продълженията допуснахме в нашето наказателно поле нещо, което преди това 94 минути не бяхме допускали. Отборът ни игра достойно, за честта си. Това, което много ме радва, е, че футболистите се раздадоха напълно. Не мислиха за резултата, а за това как да изпълнят това, което им беше дадено като задачи.

“Б” група е различна. Мач като днешния трудно може да стане в “Б” група. Мачовете са различни по характер и затова там трябва да се действа по малко по-различен начин.

Президентът ми се обади, разговаряхме, обясни ми какво се иска от мен и аз приех. Смятам, че нещата, които той ми каза, наистина са сериозни. Обмисля се едно добро бъдеще на Черноморец", каза Колев.