Живондов: Днес изиграхме един двубой с мисъл за предстоящите три мача

Временният наставник на Лудогорец Тодор Живондов говори след победата на своя тим над Черноморец (Бургас). “Орлите” победиха с 3:2 с попадение в последната секунда на мача.

Чочев класира Лудогорец в последната секунда

“Искам да поздравя Черноморец за тази игра. Нашият отбор днес изигра един двубой с мисъл за предстоящите три мача. Мога да поздравя футболистите за желанието. Нямам никакви забележки към тях. Грешките, които ги допускаме, ги виждаме всички.

Толкова съм щастлив, че няма да играем продължения, предвид че ще гостуваме на Черно море и на Ференцварош. Този гол е един от най-важните в моята треньорска кариера.

Това, че така стана трима българи вкараха голове е поради стечение на обстоятелствата. Това е отбор, който е с изключителни футболисти, много качества имат те. Всички знаем, че в момента имаме много неща, които трябва да са различни, но Лудогорец ще изглежда по различен начин.

Аз съм дългогодишен служител на клуба. Това ми е 13-та година. Изпълнявам си договора такъв, какъвто го имам. Всичко зависи от собствениците и от хората под тях.

Доста умен Лудогорец очаквам срещу Черно море. Победата ни трябва при всякаква игра и обстоятелства. Ще съм щастлив да ги бием с 3:2 в последната секунда като днес. Ако ги бием, в което съм убеден, Лудогорец няма да допусне грешка в българското първенство до края. Единственото ми желаение е да бием Черно море”, заяви Живондов.