  Ямбол 1915
  2. Ямбол 1915
Планират ремонт на козирката и трибуните на градския стадион в Ямбол

  • 30 окт 2025 | 15:52
  • 357
  • 1
Планиран е ремонт на козирката и трибуните за зрители на градския стадион в Ямбол. Средствата се очакват от Министерството на младежта и спорта по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни обекти.

"Решението Община Ямбол да кандидатства за финансиране с проектно предложение взеха на днешното си заседание общинските съветници. По предварителни разчети за ремонта ще са нужни около 1,8 млн. лева", обясни заместник-кметът Енчо Керязов. Около 20 на сто от сумата ще е финансовото участие на Общината, уточни той. 

Наскоро на градския стадион в Ямбол приключи ремонт на сградата на спортния комплекс на стойност над 2,1 млн. лева, осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост, припомня БТА.

С нова тревна настилка е вече и футболният терен, обяви в социалните мрежи кметът Валентин Ревански.

