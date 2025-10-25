ОФК Хасково тресна ФК Ямбол накрая

Популярни
  • 25 окт 2025 | 21:27
В Стралджа, ОФК Хасково спечели гостуването си на ФК Ямбол с 2:1. Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Отборът на Ямбол владееше инициативата през 90-те минути. Калоян Делчев обаче го попари, четвърт час след началото, когато беше изведен зад защитата и насочи топката в мрежата на Венцислав Янков – 0:1. После Юлий Шекеров уцели гредата на Ямбол. При друга ситуация, съотборника му Беркай Халил излезе очи в очи с Янков, но пропусна да вкара. Четвърт час след почивката, съдията отсъди дузпа, която гостите доста оспорваха. Капитанът Иван Тошев я вкара за 1:1. В 73-ата минута Делчев също улучи гредата на ямболската врата. Шекеров завърши самостоятелен рейд с попадение за окончателното 1:2 в последните секунди на двубоя.

Снимка: ФК Ямбол 1915 – фейсбук

