Джабари Паркър: Феновете ще ни подкрепят и в победите, и в загубите, но е по-добре да печелим

Баскетболистът на Партизан Джабари Паркър говори пред българските медии след поражението на сръбския гранд от Макаби Тел Авив с 84:97 в срещата от 7-ия кръг на Евролигата, която се игра в Арена "София" пред почти 8000 души.

"Това е дълъг сезон. Без значение къде сме в момента, следващият мач е тук", започна Паркър.

Загубата бе общо четвърта за "гробарите" в най-престижния европейски баскетболен турнир и към момента западните ни съседи се намират извън зоната на плейофите.

"Беше мач на серии и те успяха да направят серия, която направи разликата. Ако махнем тези лоши разигравания, изходът щеше да бъде различен", каза Паркър.

Състезателят бе запитан и за очакванията му от мача срещу испанския гранд Барселона, който е следващото предизвикателство на Партизан в Евролигата. Паркар е и бивш играч на каталунците, поради което това ще бъде повече от специален сблъсък.

"Чувствам се добре, но знаете - сега съм в друг отбор и фокусът е да спечелим мача", каза още Паркър.

Накрая баскетболистът бе запитан и за мнението му относно феновете, които пропътуваха разстоянието от Белград до София и въпреки негативното стеченеие на обстоятелствата, те не престанаха да подкрепят своите любимци.

"Благодаря на феновете. Знаете, че те продължават да ни подкрепят в победи и загуби, но по-важното е да печелим мачовете", завърши Паркър.