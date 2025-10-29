Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Обрадович: Защитата ни беше ужасна, Апоел заслужено спечели

Обрадович: Защитата ни беше ужасна, Апоел заслужено спечели

  • 29 окт 2025 | 22:57
  • 439
  • 0

Баскетболистите на Партизан загубиха от Апоел Тел Авив в мач от седмия кръг на Евролигата (84:97), който се игра в "Арена София". Легендарният треньор Желко Обрадович беше кратък на пресконференцията след двубоя.

По-добрата игра на Апоел в края на третата и началото на четвъртата част реши белградчани да се върнат у дома със загуба, а израелският отбор да остане само с една загуба в седем кръга на елитното състезание. Треньорът Обрадович обобщи мача в няколко изречения, видимо недоволен от представянето на своите играчи.

"Две различни части на играта. През първото полувреме играхме приблизително добре, с някои наши грешки, а през второто картината беше наистина различна. Нашата защита беше ужасна и вярвам, че Апоел заслужено спечели", сподели знаменитият специалист.

Журналистите нямаха въпроси към треньора, така че неговата пресконференция приключи след тези няколко изречения.

Снимки: Sportal.bg

