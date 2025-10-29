На живо от София: Играчите на Черно море направиха прогнози за Апоел - Партизан

Апоел Тел Авив излиза срещу Партизан в “Арена София” във вълнуващ сблъсък от седмия кръг на Евролигата. Двубоят започва в 20:00 часа, а Sportal.bg отново ви предлага всичко най-интересно преди, по време и след срещата.

Дебютантът Апоел е лидерът в класирането на Евролигата и ще търси днес шестата си победа за сезона в надпреварата, докато Партизан е с 3 успеха и 3 поражения.

Играчите на Черно море Тича дадоха пред камерата на Sportal.bg своите прогнози за двубоя в "Арена София".

Звездите на израелския тим пък зарадваха малки фенове с автографи.

Снимки: Sportal.bg