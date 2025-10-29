Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. На живо от София: Играчите на Черно море направиха прогнози за Апоел - Партизан

На живо от София: Играчите на Черно море направиха прогнози за Апоел - Партизан

  • 29 окт 2025 | 19:24
  • 1749
  • 0

Апоел Тел Авив излиза срещу Партизан в “Арена София” във вълнуващ сблъсък от седмия кръг на Евролигата. Двубоят започва в 20:00 часа, а Sportal.bg отново ви предлага всичко най-интересно преди, по време и след срещата.

Дебютантът Апоел е лидерът в класирането на Евролигата и ще търси днес шестата си победа за сезона в надпреварата, докато Партизан е с 3 успеха и 3 поражения.

Играчите на Черно море Тича дадоха пред камерата на Sportal.bg своите прогнози за двубоя в "Арена София".

Звездите на израелския тим пък зарадваха малки фенове с автографи.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Евролига

Над 7000 ще гледат сблъсъка Апоел - Партизан в София, намалиха цените на 50%

Над 7000 ще гледат сблъсъка Апоел - Партизан в София, намалиха цените на 50%

  • 29 окт 2025 | 12:57
  • 8715
  • 0
Везенков и Олимпиакос имат да си връщат на Монако

Везенков и Олимпиакос имат да си връщат на Монако

  • 29 окт 2025 | 07:30
  • 3164
  • 0
Очаквайте на живо: Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Очаквайте на живо: Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 29 окт 2025 | 19:00
  • 12696
  • 0
Евролигата отново не разочарова с интересни развръзки и обрати

Евролигата отново не разочарова с интересни развръзки и обрати

  • 28 окт 2025 | 23:59
  • 5275
  • 0
Два уникални коша в Евролигата тази вечер! Вижте какво сътвори магьосникът Кампацо

Два уникални коша в Евролигата тази вечер! Вижте какво сътвори магьосникът Кампацо

  • 28 окт 2025 | 22:52
  • 2965
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда разбиха АСВЕЛ в Белград

Милър-Макинтайър и Звезда разбиха АСВЕЛ в Белград

  • 28 окт 2025 | 21:55
  • 3957
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

  • 29 окт 2025 | 18:22
  • 75042
  • 141
ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

  • 29 окт 2025 | 15:21
  • 92339
  • 102
Веласкес: Не е лесно да се поддържа това ниво

Веласкес: Не е лесно да се поддържа това ниво

  • 29 окт 2025 | 18:43
  • 2598
  • 4
Очаквайте на живо: Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Очаквайте на живо: Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 29 окт 2025 | 19:00
  • 12696
  • 0
Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

  • 29 окт 2025 | 16:33
  • 21816
  • 18
Ювентус 1:0 Удинезе, Влахович откри от дузпа в самото начало

Ювентус 1:0 Удинезе, Влахович откри от дузпа в самото начало

  • 29 окт 2025 | 19:00
  • 1721
  • 0