Топ 5 спасявания от изминалия кръг в Елитните групи

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много добри и важни спасявания. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място остана спасяването на Венцислав Цветанов от Дунав U15. Въпреки усилията на вратаря, неговият тим загуби гостуването си срещу Етър с 0:2.

На четвърта позиция се нареди Александър Галев от Левски. Стражът на „сините“ имаше важна роля при успеха на неговия тим с 3:2 в домакинството срещу Ботев (Пловдив) от Елитната група до 15 години.

Почетното трето място зае намесата на Йордан Поповски от Пирин U16. Вратарят на благоевградчани отрази силен изстрел от близка дистанция с което помогна на своя отбор да спечели домакинството си срещу Ботев (Враца) с 1:0.

В подножието на върха остана Мартин Найденов от Септември U15. Столичани допуснаха поражение с 2:3 в гостуването си срещу Академик (Пловдив).

Най-добро спасяване на кръга спечели Борислав Стоянов от Ботев (Пловдив) U16. Вратарят показа добър рефлекс при удар от близо, а „канарчетата“ завършиха при равен резултат 1:1 в София срещу Левски.