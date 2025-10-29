Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Митов: Играхме срещу най-добрия отбор в България! Пожелавам на Левски да стане шампион

Митов: Играхме срещу най-добрия отбор в България! Пожелавам на Левски да стане шампион

  • 29 окт 2025 | 18:48
  • 846
  • 2

Старши треньорът на Хебър Николай Митов говори след поражението на тима с 0:3 от Левски в двубой от Sesame Купа на България.

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите
Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

"Имахме 4-5 удара след гола на Левски. Заслужавахме да вкараме гол и тогава щеше да е по-интересен мач. Няма как да съм доволен от загубата, но поздравявам футболистите. Играхме срещу най-добрия отбор в България.

Мисля, че ще играем още по-добре. Тази година изграждаме отбор. С тази игра ще трупаме точки и ще вървим напред. Хебър е марка и младите момчета трябва да се амбицират, че за част от този отбор.

Левски има шанс за титлата. От доста години Левски не е имал толкова равностойни и добри футболисти. Това мисля, че ще им помогне. Играят добър футбол. Левски има стил. Пожелавам от сърце на отбора да стане шампион", заяви Митов.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от БГ Футбол

Първата изненада за Купата е факт! ЦСКА и Левски продължават по план

Първата изненада за Купата е факт! ЦСКА и Левски продължават по план

  • 29 окт 2025 | 18:25
  • 79479
  • 18
Петко Ганев: С такива мачове можем само да вървим напред

Петко Ганев: С такива мачове можем само да вървим напред

  • 29 окт 2025 | 15:54
  • 1242
  • 2
Янев: Видяхме футболисти, които се възползваха по най-добрия начин и такива, които бяха по-колебливи

Янев: Видяхме футболисти, които се възползваха по най-добрия начин и такива, които бяха по-колебливи

  • 29 окт 2025 | 15:51
  • 16590
  • 13
Тодор Колев: Мачът с ЦСКА беше празник за града и футболистите

Тодор Колев: Мачът с ЦСКА беше празник за града и футболистите

  • 29 окт 2025 | 15:51
  • 1871
  • 0
Ботев (Враца) потрепери, но не допусна изненада в Нова Загора

Ботев (Враца) потрепери, но не допусна изненада в Нова Загора

  • 29 окт 2025 | 15:48
  • 1503
  • 4
Монтана отнесе Марек за едно полувреме

Монтана отнесе Марек за едно полувреме

  • 29 окт 2025 | 15:36
  • 1381
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

  • 29 окт 2025 | 18:22
  • 75105
  • 141
ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

  • 29 окт 2025 | 15:21
  • 92391
  • 102
Веласкес: Не е лесно да се поддържа това ниво

Веласкес: Не е лесно да се поддържа това ниво

  • 29 окт 2025 | 18:43
  • 2630
  • 4
Очаквайте на живо: Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Очаквайте на живо: Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 29 окт 2025 | 19:00
  • 12724
  • 0
Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

  • 29 окт 2025 | 16:33
  • 21859
  • 18
Ювентус 1:0 Удинезе, Влахович откри от дузпа в самото начало

Ювентус 1:0 Удинезе, Влахович откри от дузпа в самото начало

  • 29 окт 2025 | 19:00
  • 1736
  • 0