Митов: Играхме срещу най-добрия отбор в България! Пожелавам на Левски да стане шампион

Старши треньорът на Хебър Николай Митов говори след поражението на тима с 0:3 от Левски в двубой от Sesame Купа на България.

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

"Имахме 4-5 удара след гола на Левски. Заслужавахме да вкараме гол и тогава щеше да е по-интересен мач. Няма как да съм доволен от загубата, но поздравявам футболистите. Играхме срещу най-добрия отбор в България.



Мисля, че ще играем още по-добре. Тази година изграждаме отбор. С тази игра ще трупаме точки и ще вървим напред. Хебър е марка и младите момчета трябва да се амбицират, че за част от този отбор.



Левски има шанс за титлата. От доста години Левски не е имал толкова равностойни и добри футболисти. Това мисля, че ще им помогне. Играят добър футбол. Левски има стил. Пожелавам от сърце на отбора да стане шампион", заяви Митов.

