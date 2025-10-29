Веласкес обяви групата на Левски за гостуването в Пазарджик

Слушай на живо: Хебър - Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти за мача срещу Хебър от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Двубоят на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик е днес от 16:30 часа.

В разширения състав на гостите има четири промени спрямо последната им среща - Никола Серафимов, Карлос Охене, Патрик Мислович и Фабио Лима заемат местата на Оливер Камдем, Кристиан Макун, Асен Митков и Евертон Бала.

Коварно гостуване за Левски още на старта за Купата на България

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Карлос Охене, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Мазир Сула, Марин Петков, Карл Фабиен, Рилдо Фильо, Фабио Лима, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.