Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес обяви групата на Левски за гостуването в Пазарджик

Веласкес обяви групата на Левски за гостуването в Пазарджик

  • 29 окт 2025 | 13:26
  • 304
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Хебър - Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти за мача срещу Хебър от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Двубоят на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик е днес от 16:30 часа.

В разширения състав на гостите има четири промени спрямо последната им среща - Никола Серафимов, Карлос Охене, Патрик Мислович и Фабио Лима заемат местата на Оливер Камдем, Кристиан Макун, Асен Митков и Евертон Бала.

Коварно гостуване за Левски още на старта за Купата на България
Коварно гостуване за Левски още на старта за Купата на България

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Карлос Охене, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Мазир Сула, Марин Петков, Карл Фабиен, Рилдо Фильо, Фабио Лима, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА набира скорост, но ще бъде ли лесно в Севлиево малко след пладне?

ЦСКА набира скорост, но ще бъде ли лесно в Севлиево малко след пладне?

  • 29 окт 2025 | 07:55
  • 5915
  • 22
Коварно гостуване за Левски още на старта за Купата на България

Коварно гостуване за Левски още на старта за Купата на България

  • 29 окт 2025 | 06:30
  • 10194
  • 38
Душан Косич: Изтощихме се, но продължаваме напред

Душан Косич: Изтощихме се, но продължаваме напред

  • 28 окт 2025 | 21:40
  • 2685
  • 6
Чиликов: Гордея се с футболистите

Чиликов: Гордея се с футболистите

  • 28 окт 2025 | 21:33
  • 2670
  • 3
Последните минути са любими за Локо! "Смърфовете" продължават напред за Купата след драма с Дунав

Последните минути са любими за Локо! "Смърфовете" продължават напред за Купата след драма с Дунав

  • 28 окт 2025 | 21:22
  • 50017
  • 104
Юношите до 17 започнаха със загуба квалификациите

Юношите до 17 започнаха със загуба квалификациите

  • 28 окт 2025 | 20:18
  • 2338
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Севлиево 0:0 ЦСКА, "червените" с куп промени

Севлиево 0:0 ЦСКА, "червените" с куп промени

  • 29 окт 2025 | 12:29
  • 12572
  • 11
Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

  • 29 окт 2025 | 13:30
  • 1755
  • 0
Миньор (Перник) 0:3 Черно море, нов гол за Селсо Сидни

Миньор (Перник) 0:3 Черно море, нов гол за Селсо Сидни

  • 29 окт 2025 | 13:45
  • 7715
  • 9
Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

  • 29 окт 2025 | 11:26
  • 18029
  • 22
Купата на България: играят се седем мача

Купата на България: играят се седем мача

  • 29 окт 2025 | 13:30
  • 56728
  • 13
Официално: Златков аут от ЦСКА, скоро ще има нов шеф

Официално: Златков аут от ЦСКА, скоро ще има нов шеф

  • 29 окт 2025 | 10:55
  • 7330
  • 19