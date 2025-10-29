Популярни
Серафимов: Надявам се, че това няма да бъде последният ми гол за Левски

  • 29 окт 2025 | 18:35
  • 829
  • 0

Защитникът на Левски Никола Серафимов сподели мнението си след категоричния успех с 3:0 над Хебър за Купата на България. Северномакедонецът откри резултата в Пазарджик още във втората минута с дебютния си гол със синята фланелка.

"Много съм щастлив, че отбелязах първия си гол за Левски. Още по-щастлив съм, че го направих в турнира за Купата на България. Знаехме, че няма да бъде лесно. Треньорът искаше да влезем максимално концентрирано в мача.

Надявам се, че ще мога да помогна на отбора и това няма да бъде последният ми гол за Левски. Хубаво е да има конкуренция. Това ни кара да работим максимално всеки ден и да чакаме своите шансове", каза Серафимов.

