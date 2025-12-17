Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА намали цената на абонаментните карти наполовина

ЦСКА намали цената на абонаментните карти наполовина

  • 17 дек 2025 | 18:04
  • 462
  • 0
ЦСКА намали цената на абонаментните карти наполовина

ЦСКА намали цената на абонаментните карти на половина. Сезонните пропуски важат за всички домакински мачове на "армейците" в efbet Лига и за Купата на България, както и за срещите на дублиращия отбор във Втора лига.

"Армейците" с ултрамодерна придобивка
"Армейците" с ултрамодерна придобивка

Ето какво написаха от клуба:

"Армейци,

Преди броени дни приключи есенният полусезон, но погледите ни вече са насочени към битките, които очакват ЦСКА през следващата година – в тях вашата подкрепа ще бъде от ключово значение. Когато „червената армия“ е заедно, силата ѝ е неоспорима!

Поради това ви информираме, че продължава продажбата на абонаментни карти, с които всеки фен може да си осигури място на Националния стадион „Васил Левски“ за всички домакински срещи, при това на 50% от стандартната сезонна цена.

"Червените" се похвалиха: MyCSKA е в най-сваляното приложение в България!
"Червените" се похвалиха: MyCSKA е в най-сваляното приложение в България!

Цени на абонаментните карти за пролетния полусезон:

* ВИП + Паркинг (31 лимитиран брой карти) - 1550 лв. (792,51 евро)

* ВИП - 974 лв. (498,01 евро)

* Сектор А – ложи - 180 лв. (92,03 евро)

* Сектор А - 150 лв. (76,69 евро)

* Сектор Г - 97,40 лв. (49,80 евро)

Абонаментните карти могат да бъдат закупени онлайн, както и в официалния клубен магазин на ул. „Солунска“ 12, с работно време от 10:00 до 19:00 часа.

Картите важат за домакинските мачове на ЦСКА на Националния стадион „Васил Левски“ от Първа лига, плейофната фаза и турнира за Купата на България, без финалната среща. Притежателите на абонаментни карти ще имат възможност да посещават и домакинските двубои на ЦСКА II във Втора лига.

Семейните абонаментни карти също остават в продажба. При удостоверяване на роднинска връзка за първата закупена карта се заплаща пълната сума, при покупка на втора карта се предоставя 25% отстъпка, а за трети член на семейството се заплаща само 50% от стойността на абонаментната карта.

Допълнителна отстъпка от 50% ползват пенсионери и хора с ТЕЛК. ЦСКА предлага и абонаментни карти за деца на възраст от 7 до 14 години, които също са с 50% намаление.

ВАЖНО! Семейни, пенсионерски, ТЕЛК и детски абонаментни карти ще се продават само в официалния клубен магазин.

ВНИМАНИЕ: При закупуване на абонаментна карта след началото на продажбата на билети за предстоящ мач е възможно мястото вече да е заето. В такъв случай резервираното място ще бъде запазено от следващия домакински двубой на ЦСКА".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Найденов към бивш национал на България по EAFC: Да не ви изплакнем, че ще виете на умряло

Найденов към бивш национал на България по EAFC: Да не ви изплакнем, че ще виете на умряло

  • 17 дек 2025 | 13:34
  • 8845
  • 20
Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 38494
  • 46
Локо (Пд) преподписа с Косич

Локо (Пд) преподписа с Косич

  • 17 дек 2025 | 12:18
  • 9634
  • 1
Младежки национал се сбогува с Локо (Пловдив)

Младежки национал се сбогува с Локо (Пловдив)

  • 17 дек 2025 | 11:43
  • 4274
  • 3
Севлиево започва подготовка на Йордановден

Севлиево започва подготовка на Йордановден

  • 17 дек 2025 | 10:35
  • 1173
  • 2
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 10422
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

  • 17 дек 2025 | 16:53
  • 12872
  • 1
Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 38494
  • 46
Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 38147
  • 68
ПСЖ и Фламенго в спор за Междуконтиненталната купа (съставите)

ПСЖ и Фламенго в спор за Междуконтиненталната купа (съставите)

  • 17 дек 2025 | 18:04
  • 1205
  • 1
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 10422
  • 5
Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

  • 17 дек 2025 | 12:11
  • 3916
  • 1