Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес: Не е лесно да се поддържа това ниво

Веласкес: Не е лесно да се поддържа това ниво

  • 29 окт 2025 | 18:43
  • 2625
  • 4

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе много доволен от представянето на тима при победата с 3:0 над Хебър, Специалистът отличи отдадеността на всички играчи и похвали подчертано Мартин Луков, който дебютира под рамката на вратата на “сините”.

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите
Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

“На първо място искам да благодаря на феновете, че дойдоха да ни подкрепят днес. В тези мачове ранният гол много помага, за да си наредиш нещата. Аз съм много доволен от всички мои играчи. Не е лесно да се поддържа толкова високо ниво на отдаденост. Опитвам да съм последователен в това, което казвам и в действията си. Имам доверие във всички и нямах съмнение, че ще направим добър мач. Това, което ми вдъхва увереност са тренировките и фактът, че нямаме сериозни кадрови проблеми. Днес много се радвам за нашия вратар Мартин, който е изключително отдаден на отбора и изключителен джентълмен. Играч с огромно влагане в тренировъчния процес и съм много доволен, че записа суха мрежа и направи добър мач. Винаги сме концентрирани в следващия мач и отговорно подхождаме с уважение към всички противници. Знаем колко трудно се коства да се спечели всеки мач”, каза Веласкес.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Първата изненада за Купата е факт! ЦСКА и Левски продължават по план

Първата изненада за Купата е факт! ЦСКА и Левски продължават по план

  • 29 окт 2025 | 18:25
  • 79475
  • 18
Петко Ганев: С такива мачове можем само да вървим напред

Петко Ганев: С такива мачове можем само да вървим напред

  • 29 окт 2025 | 15:54
  • 1242
  • 2
Янев: Видяхме футболисти, които се възползваха по най-добрия начин и такива, които бяха по-колебливи

Янев: Видяхме футболисти, които се възползваха по най-добрия начин и такива, които бяха по-колебливи

  • 29 окт 2025 | 15:51
  • 16588
  • 13
Тодор Колев: Мачът с ЦСКА беше празник за града и футболистите

Тодор Колев: Мачът с ЦСКА беше празник за града и футболистите

  • 29 окт 2025 | 15:51
  • 1870
  • 0
Ботев (Враца) потрепери, но не допусна изненада в Нова Загора

Ботев (Враца) потрепери, но не допусна изненада в Нова Загора

  • 29 окт 2025 | 15:48
  • 1503
  • 4
Монтана отнесе Марек за едно полувреме

Монтана отнесе Марек за едно полувреме

  • 29 окт 2025 | 15:36
  • 1381
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

  • 29 окт 2025 | 18:22
  • 75097
  • 141
ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

  • 29 окт 2025 | 15:21
  • 92387
  • 102
Очаквайте на живо: Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Очаквайте на живо: Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 29 окт 2025 | 19:00
  • 12721
  • 0
Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

  • 29 окт 2025 | 16:33
  • 21851
  • 18
Ювентус 1:0 Удинезе, Влахович откри от дузпа в самото начало

Ювентус 1:0 Удинезе, Влахович откри от дузпа в самото начало

  • 29 окт 2025 | 19:00
  • 1735
  • 0