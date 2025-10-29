Веласкес: Не е лесно да се поддържа това ниво

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе много доволен от представянето на тима при победата с 3:0 над Хебър, Специалистът отличи отдадеността на всички играчи и похвали подчертано Мартин Луков, който дебютира под рамката на вратата на “сините”.

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

“На първо място искам да благодаря на феновете, че дойдоха да ни подкрепят днес. В тези мачове ранният гол много помага, за да си наредиш нещата. Аз съм много доволен от всички мои играчи. Не е лесно да се поддържа толкова високо ниво на отдаденост. Опитвам да съм последователен в това, което казвам и в действията си. Имам доверие във всички и нямах съмнение, че ще направим добър мач. Това, което ми вдъхва увереност са тренировките и фактът, че нямаме сериозни кадрови проблеми. Днес много се радвам за нашия вратар Мартин, който е изключително отдаден на отбора и изключителен джентълмен. Играч с огромно влагане в тренировъчния процес и съм много доволен, че записа суха мрежа и направи добър мач. Винаги сме концентрирани в следващия мач и отговорно подхождаме с уважение към всички противници. Знаем колко трудно се коства да се спечели всеки мач”, каза Веласкес.