Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Джордж Ръсел разкри една важна подробност за новия си договор с Мерцедес

Джордж Ръсел разкри една важна подробност за новия си договор с Мерцедес

  • 28 окт 2025 | 12:44
  • 529
  • 0

Джордж Ръсел разкри една важна подробност за новия си договор с отбора на Мерцедес, който беше обявен по-рано този месец, но без да се упоменава какъв е срокът на контракта.

В официалното съобщение на Сребърните стрели се каза само, че Ръсел и съотборникът му Андреа Кими Антонели ще оформят пилотския състав на тима и през 2026 година, но нищо повече. Традиционно Мерцедес подписа договори за 1+1 години със своите пилоти и редовно опцията за активиране на втората година е на страна на отбора.

Официално: Джордж Ръсел и Кими Антонели остават в Мерцедес за сезон 2026
Официално: Джордж Ръсел и Кими Антонели остават в Мерцедес за сезон 2026

Този път обаче ситуацията не е точно такава, тъй като Ръсел също има шанс да активира клаузата си за оставане в Мерцедес и през 2027 година. Това ще се случи автоматично, ако британецът изпълни определени цели в хода на сезон 2026.

Новият договор носи на Ръсел 30 милиона лири на година
Новият договор носи на Ръсел 30 милиона лири на година

„Това е нещо, което не съм казвал публично, но уговорката е такава, че, ако аз се представям добре догодина, имаме точна клауза, която гласи, че, ако постигна определени цели, договорът ми автоматично ще се поднови за 2027. Така че оставането ми в отбора за сезон 2027 е в моите ръце. Това означава, че не ме влачат, няма да изпадаме в същата позиция, в която бяхме преди шест месеца. Ако се представям добре, няма да изпадам в подробности, но, ако се представям добре, тогава аз 100% ще остана в отбора“, обясни Ръсел пред The Telegraph.

Как Джордж Ръсел се сля с тълпата, за да гледа първата тренировка в Мексико
Как Джордж Ръсел се сля с тълпата, за да гледа първата тренировка в Мексико

Тази подробност е важна на фона на желанието на Тото Волф и комапния да привлекат Макс Верстапен от Ред Бул. Именно то беше причината новите договори на Ръсел и Антонели да бъдат обявени толкова късно през годината.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Оли Беарман: Имах късмет, но и достатъчно добро темпо

Оли Беарман: Имах късмет, но и достатъчно добро темпо

  • 27 окт 2025 | 01:29
  • 2609
  • 3
Хамилтън: Направих всичко по силите си да се върна безопасно на пистата

Хамилтън: Направих всичко по силите си да се върна безопасно на пистата

  • 27 окт 2025 | 01:16
  • 5518
  • 18
Пиастри каза на какво се дължи изоставането му в последните стартове

Пиастри каза на какво се дължи изоставането му в последните стартове

  • 27 окт 2025 | 00:59
  • 5075
  • 1
Норис: Доста елементарно състезание за мен

Норис: Доста елементарно състезание за мен

  • 27 окт 2025 | 00:45
  • 1829
  • 6
Леклер: Виртуалната кола на сигурността ме спаси в края

Леклер: Виртуалната кола на сигурността ме спаси в края

  • 27 окт 2025 | 00:36
  • 4840
  • 0
Верстапен: Просто трябваше да оцелея в първия стинт

Верстапен: Просто трябваше да оцелея в първия стинт

  • 27 окт 2025 | 00:32
  • 2830
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Плевен) 0:1 Ботев (Пловдив), "канарчетата" поведоха от дузпа

Спартак (Плевен) 0:1 Ботев (Пловдив), "канарчетата" поведоха от дузпа

  • 28 окт 2025 | 12:45
  • 4388
  • 12
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 5945
  • 3
Купата на България на живо: започна първият мач

Купата на България на живо: започна първият мач

  • 28 окт 2025 | 12:50
  • 16749
  • 2
Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

  • 28 окт 2025 | 11:14
  • 11029
  • 17
Клуб от efbet Лига остана без треньор

Клуб от efbet Лига остана без треньор

  • 28 окт 2025 | 10:45
  • 14877
  • 7
ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

  • 28 окт 2025 | 06:35
  • 21222
  • 13