Джордж Ръсел разкри една важна подробност за новия си договор с Мерцедес

Джордж Ръсел разкри една важна подробност за новия си договор с отбора на Мерцедес, който беше обявен по-рано този месец, но без да се упоменава какъв е срокът на контракта.

В официалното съобщение на Сребърните стрели се каза само, че Ръсел и съотборникът му Андреа Кими Антонели ще оформят пилотския състав на тима и през 2026 година, но нищо повече. Традиционно Мерцедес подписа договори за 1+1 години със своите пилоти и редовно опцията за активиране на втората година е на страна на отбора.

Официално: Джордж Ръсел и Кими Антонели остават в Мерцедес за сезон 2026

Този път обаче ситуацията не е точно такава, тъй като Ръсел също има шанс да активира клаузата си за оставане в Мерцедес и през 2027 година. Това ще се случи автоматично, ако британецът изпълни определени цели в хода на сезон 2026.

Новият договор носи на Ръсел 30 милиона лири на година

„Това е нещо, което не съм казвал публично, но уговорката е такава, че, ако аз се представям добре догодина, имаме точна клауза, която гласи, че, ако постигна определени цели, договорът ми автоматично ще се поднови за 2027. Така че оставането ми в отбора за сезон 2027 е в моите ръце. Това означава, че не ме влачат, няма да изпадаме в същата позиция, в която бяхме преди шест месеца. Ако се представям добре, няма да изпадам в подробности, но, ако се представям добре, тогава аз 100% ще остана в отбора“, обясни Ръсел пред The Telegraph.

Как Джордж Ръсел се сля с тълпата, за да гледа първата тренировка в Мексико

Тази подробност е важна на фона на желанието на Тото Волф и комапния да привлекат Макс Верстапен от Ред Бул. Именно то беше причината новите договори на Ръсел и Антонели да бъдат обявени толкова късно през годината.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages