Манчестър Юнайтед 1:0 Брайтън, Куня откри

Манчестър Юнайтед и Брайтън играят при резултат 1:0 на "Олд Трафорд". Матеус Куня откри резултата в 24-ата минута.

Домакините стартираха на висока скорост и преди да е изминала и една минута стигнаха до възможност. След центриране на Мбемо Бруно Фернандеш стреля неточно с глава. Малко по-късно Куня стреля във външната страна на мрежата. Брайтън имаше проблеми на старта, но при първата си атака Уелбек получи пространство и проби отдясно. Той насочи топката към Минте, който не успя да стреля, но бе вдигната и засада.

"Червените дяволи" имаха предимстно, но в 15-ата минута Ламенс трябваше да се намества след добра комбинация на съперника и удар на Уелбек. Тимът на Аморим отговори с няколко поредни атаки. При една от тях Амад Диало бе съборен в наказателното поле, но съдията подмина с лека ръка ситуацията, въпреки че имаше основания тя да бъде разгледана. Малко по-късно Куня отправи силен удар от дистанция, с който Фербрюген отлично се справи.

Ман Юнайтед действаше агресивно и притисна съперника. Това даде резултат в 24-ата минута, когато пресата на домакините даде резултат. Те спечелиха топката в опасна зона, Каземиро пусна към Куня, който с хубав удар прати топката в долния ляв ъгъл на Фербрюген.

Снимки: Imago