Цветомир Найденов: Не лягам никога, затова не си приличаме с Левски

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов влезе в закачка с Левски чрез своя профил във "Фейсбук". Бизнесменът е приканван от фенове на "сините" да вземе точки на Лудогорец в дербито следващата седмица.

ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

Един от запалянковците написа на Найденов: "Майсторе, да не си посмял да лягаш другата седмица". На което силният човек в ЦСКА 1948 отговори: "Аз да не съм Левски бре...". По-надолу бизнесменът добави: "Не лягам НИКОГА и за това не си приличаме с Левски".