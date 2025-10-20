Популярни
»
Цветомир Найденов: Не лягам никога, затова не си приличаме с Левски

  • 20 окт 2025 | 11:09
  • 3830
  • 7

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов влезе в закачка с Левски чрез своя профил във "Фейсбук". Бизнесменът е приканван от фенове на "сините" да вземе точки на Лудогорец в дербито следващата седмица.

Един от запалянковците написа на Найденов: "Майсторе, да не си посмял да лягаш другата седмица". На което силният човек в ЦСКА 1948 отговори: "Аз да не съм Левски бре...". По-надолу бизнесменът добави: "Не лягам НИКОГА и за това не си приличаме с Левски".

