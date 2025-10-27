Популярни
  2. ЦСКА 1948
  3. Важен мач в Бистрица! ЦСКА 1948 и Лудогорец се хвърлят за ключови три точки

Важен мач в Бистрица! ЦСКА 1948 и Лудогорец се хвърлят за ключови три точки

  • 27 окт 2025 | 07:48
  • 2822
  • 3

ЦСКА 1948 и Лудогорец се изправят един срещу друг в последен двубой от 13-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона в Бистрица стартира в 17:30 часа, а главен съдия ще бъде Мариян Гребенчарски.

Днешният двубой може да се окаже ключов, тъй като и двата тима са в битката за първото място. Домакините към момента са втори с 29 пункта, на три зад лидера Левски. Лудогорец от своя страна е четвърти с 23 точки, на 9 от “сините”, но и с два мача по-малко от тях.

Иначе ЦСКА 1948 се намира в доста добра форма и от пет мача насам няма загуба. В тези пет двубой “червените” са записали четири победи и само едно равенство. Миналия кръг отборът от Бистрица надви Локомотив (София) с 1:0. ЦСКА 1948 е и вторият най-резултатен тим към момента в родния елит. Момчетата на Иван Стоянов са вкарали 20 гола в първите си 12 срещи, а 8 от тези попадения са дело на звездата на тима Мамаду Диало.

Сезонът на Лудогорец до момента определено не върви по най-добрия начин. Разградчани все още нямат загуба в efbet Лига, но са записали цели пет равенства в 11-те си мача. Четири от тези пет хикса пък дойдоха в последните пет двубоя на “орлите”. Миналия кръг отборът направи 1:1 със Спартак (Варна), а преди това не успя да победи и ЦСКА (0:0).

Лудогорец се надъхва за мача с ЦСКА 1948
Лудогорец се надъхва за мача с ЦСКА 1948

По-рано през седмицата пък Лудогорец загуби и в Лига Европа. Родният представител във втория по сила европейски турнир отстъпи на Йънг Бойс с 2:3, въпреки че поведе в резултата. Една евентуална загуба днес определено ще задълбочи кризата при “орлите”, така че те нямат право на грешка.

До момента ЦСКА 1948 е традиционно удобен съперник на Лудогорец. “Орлите” са в серия от пет поредни победи над днешния си опонент, а последната среща завърши при резултат 3:1.

