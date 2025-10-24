Иван Стоянов: Ще излезем с нужното уважение и респект

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов заяви, че отборът му има нужното уважение към Лудогорец, но ще се опита да стигне до победата срещу шампионите в домакинството си от 13-ия кръг на efbet Лига.

"Очертава се сериозен мач, излизаме срещу един от най-добрите, да не кажа и най-добрият отбор в последните 14 години. Ще излезем с нужното уважение и респект, но дотам. Ще се борим докрай да сме колкото е възможно по-високо в таблицата", заяви Стоянов.

"Нужното самочувствие идва с всеки изигран и спечелен мач. Представяме се доста добре в последните срещи, имаме го самочувствието. Има спад в състава на Лудогорец, но все пак това е Лудогорец", добави още той.



"Нямаме нито един контузен, всички са здрави. Конкуренцията е убийствена. Сега е моментът да спомена нашия главен скаут – Валери Хубчев, който се е погрижил за клуба, за да дойдат тези футболисти да дойдат при нас, надяваме се през зимата да се подсилим с още хора.



Левски и Лудогорец са двата отбора, които засега заедно с нас са водещи. Ще е труден мачът за нас, но ако го вземем, първенството става по друг начин. Да, ще се борим до края. Ако можем, ще вземаме всеки мач. Нормално е да има грешки. Няма отбор, който да не греши, дори срещу по-слабите тимове", завърши той.