Нико Петров: Добруджа първите 20 минути не знаеха къде се намират, все едно бяха в някакъв космически кораб

Левски премина през Добруджа без особени затруднения. „Сините“ спечелиха с 3:0 на стадион „Георги Аспарухов“, като оставиха впечатление с лекотата, с която им се получаваше играта, особено в първите минути на срещата. Два от головете отбеляза Бала, а Марин Петков оформи крайния резултат през второто полувреме.

След успеха анализаторът на Sportal.bg и бивш полузащитник на Левски Нико Петров коментира представянето на двата отбора:

„Добруджа първите 20 минути имаше чувството, че се намира в някакъв космически кораб. Играчите не знаеха какво се случва и не можаха да се ориентират изобщо. С хората, с които гледахме мача, се чудехме как се защитават – дали играят 4-4-2 с ромб в средата с Малик Фол, Ловрич, вдясно Кардосо, пред тях Адриан Димитров и двама нападатели в лицето на Антон Иванов и Силва. В процеса на мача, към 8–10-ата минута, преминаха в 4-4-1-1 с Димитров зад нападателя и Тони Иванов на върха на атаката“, обясни той.

„Според мен треньорът на Добруджа беше накарал Малик Фол да бъде изключително ориентиран спрямо Мазир Сула. Той го следваше през цялото време, защото Сула стоеше в полупространствата“, отбеляза бившият халф на „сините“.

Нико Петров акцентира и върху интересен елемент от играта на Левски:

„В другото полупространство не беше Бала, който стъпваше на тъча, не беше Митков или Костадинов, а левият бранител Майкон. В много предавания сме говорили, че той обикновено влиза като опорен халф, но в този мач често отиваше като трети нападател до Рупанов, а Сула беше другият нападател. Това беше интересно, защото Ради Кирилов стоеше на тъча. Запазвайки разиграването с трима отзад, Кандем също стоеше стъпил на тъчлинията зад Кирилов“

По отношение на предстоящия мач от турнира за Купата на България срещу Хебър, анализаторът сподели очакванията си:

„Може би е дошло времето и Луков да поиграе срещу Хебър. Може да видим и Мислович, и Охене, защо не и Лима. Едва ли Левски се притеснява от отбор от Втора лига, затова е напълно възможно да видим подобни промени“

Левски гостува на втородивизионния Хебър в Пазарджик в сряда в мач от турнира за Купата на България.